Von Zeil aus in die ganze Welt

Die laut Vereinsangaben "sehr gut besuchte" Schau verdeutlichte die ganze Breite der bildnerischen Möglichkeiten. Zu sehen waren Fotos aus der Heimat, aber auch die weite Welt: Natur, Orte, Menschen und am Computer bearbeitete Bildkompositionen. Mit den Mitgliedern des Vereins und Autoren der Bilder konnte ausführlich über die Aufnahmetechniken und Bilder diskutiert werden.



Der Vorsitzende des Fotoclubs, Markus Stadler, zog zum Auftakt Vergleiche zwischen der Technik von einst und dem heutigen digitalen Zeitalter. Er unterstrich, dass die Menschen im normalen Leben auch immer von Bildern umgeben sind und diese, in welcher Qualität auch immer, oft selbst erzeugen.



Nachdem er die Bearbeitung mit "Photoshop" angesprochen hatte, zitierte er den bekannten Fotografen Nick Knight, der sagte: "Wenn du die Realität bei Bildern willst, schau aus dem Fenster." Hier hingen Bilder von "Hand gemacht", sagte der Vorsitzende.



Zweiter Bürgermeister Dieter Köpf untermauerte mit einem Zitat, dass Bilder Spiegel der Seele seien. Er wünschte, dass die Besucher "beseelte Stunden" beim Betrachten der Fotos erfahren.



Markus Stadler nahm eine besondere Ehrung vor. Aufgrund der großen Verdienste um den Fotoclub in den vergangenen 32 Mitgliedsjahren, davon 28 Jahre als Erster Vorsitzender, wurde Helmut Förster zum Ehrenvorsitzenden berufen. Die Laudatio dazu schrieb der im Urlaub weilende Kollege Martin Schlegelmilch. Stadler trug die Laudatio im Namen aller Mitglieder vor.



An die zweitägige Ausstellung schloss sich ein Multivisionsvortrag an. Hans-Werner Kranz zeigte unter dem Motto "Faszination Norwegen" zahlreiche Bilder aus dem Land im Norden Europas. Rund 100 Besucher sahen die Bilder, die eine besondere Landschaft in Szene setzten.