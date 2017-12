Von Null auf Hundert in einer Sekunde

"Diese Randsportart muss man einfach live sehen", erklärte Organisator Michael Marggraff (33) aus Ebelsbach zum internationalen Training in der Dreifachturnhalle am vergangenen Samstag. Über 80 Teilnehmer aus der gesamten Republik sowie aus Österreich, Schweiz, Luxemburg und Tschechien nahmen mit ihren sogenannten Coptern teil.Die Race-Drohnen zischten mit bis zu 160 km/h Spitzengeschwindigkeit durch einen Parcours, um die schnellste Rennzeit unter knapp zehn Sekunden pro Runde zu knacken. Für jeden Rundenlauf war für die Piloten das oberste Gebot, innerhalb von zwei Minuten so viele Runden wie möglich und zugleich die schnellste Zeit mit Hilfe von Fernsteuerung und VR-Brille zu fliegen.Die Copter werden von den Profis selbst zusammengebaut. Sie wiegen zwischen 320 und 600 Gramm und haben eine Diagonallänge von 20 bis 30 Zentimetern. Die Lithium-Akkus reichen knapp über zwei Minuten Flugzeit. Die bekannten Flugobjekte schaffen es problemlos in einer Sekunde von Null auf Hundert km/h.Im nächsten Jahr organisiert Marggraff mit seinem Team zwei weitere große Renn-Events, an denen mindestens 120 Profipiloten teilnehmen werden. Auf dem Sportplatz vom FC Oberhaid gibt es vom 8. bis 10. Juni ein Vorbereitungsrennen für die Deutsche Meisterschaft, die letztlich beim SC Stettfeld vom 14. bis zum 16. September ausgetragen wird.Der Parcours wird in der Größe des Sportplatzes aufgebaut. Aus den Deutschen Meistern der "F3U-Klasse" der Olympia-registrierten Sportart wird das neue deutsche Nationalteam um einen Jugendlichen, eine Frau und drei Männer gebildet.Wer sich für das Fliegen von Race-Drohnen interessiert, findet viele Informationen rund um die Welt der Copter auf der Internetseite www.aircrasher.de Auch Marggraff gehört der Interessengemeinschaft "Aircrasher" neben zehn Mitgliedern aus Bamberg, Hirschaid, Höchstadt, Nürnberg und Augsburg an. Er kam vor zwei Jahren über einen Bekannten zum Race-Drohnen-Sport, fliegt allerdings selten: "Wenn ich die Events deutschlandweit organisiere, kann ich ja nicht fliegen. Aber ich mache das gerne." Laut dem Ebelsbacher war das Hallentraining in Haßfurt das größte Event auf der Welt, das auch weltweit live übertragen wurde und Zuschauer aus den Staaten bis Südkorea in seinen Bann zog: "Der Sport wurde in den USA 2014 geboren. Aber knapp 100 Rennen an einem Tag hat es noch nie gegeben. Das war schon eine heftige Nummer. Normalerweise braucht man dafür drei Tage. Aber alle waren begeistert und hatten unheimlich viel Spaß."