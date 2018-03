Einer der Höhepunkte des Showturnens des TV Ebern war der gemeinsame Auftritt aller Wettkampfturner in der gut besuchten städtischen Turnhalle. Beim fließenden Bodenturnen gaben die Turner von sechs bis 20 Jahren ein tolles Gesamtbild ab.

Doch auch die Kleinkinder unter der Leitung von Trixi Neubauer und Rolf Luther zeigten beachtliches Können und turnten zur Musik von Biene Maja auf Langbänken und Kasten. Die Mädchen im Grundschulalter von Hanne Müller und Sandra Döhler-Müller begeisterten mit Turnübungen an den Ringen und am Boden. Die kleinen Wettkampfmädels unter der Leitung von Emma und Steffi Waiblinger zeigten mit vier älteren Turnerinnen ihre Akrobatik am Boden. Die Nächstälteren hatten mit Anna Neubauer und Sandra Heymann verschiedene Übungen mit Gymnastikbällen einstudiert. Die ältesten Turner des TV Ebern zeigten unter anderem tolle Sprünge auf dem Minitrampolin. Außerdem stellte Trainer Mark das Training an verschiedenen Stationen vor. Die Turnerinnen der verschiedenen Altersstufen zeigten beispielhaft den Weg von der Vorübung zur perfekten Ausführung.

Auch das Wettkampfgeschehen wurde den zahlreichen Zuschauern präsentiert. Die Turnerinnen zeigten jeweils verschiedene P-Übungen am Stufenbarren, am Boden und am Schwebebalken.

Zum Abschluss machte Trainer und Abteilungsleiter Mark Waiblinger noch einmal gesondert auf die geplante Anschaffung einer Air Track aufmerksam. Die mit Luft gefüllte Matte sorgt dafür, dass die Turner äußerst gelenkschonend trainieren können. Dafür werden momentan Spenden gesammelt.

Mit einem abschließenden Dank an den vielen ehrenamtlichen Helfern endete das kurzweilige Programm. Besonders herauszustellen sind dabei Mark und Emma Waiblinger. Vater und Tochter haben gemeinsam das Showturnen geplant, geübt und durchgeführt. Für die vielen Zuschauer war es ein spannender, interessanter und abwechslungsreicher Nachmittag.