Von der Polka bis zu Peter Maffay

Der Vorsitzende der Gereuther Blaskapelle, Franz Pohley, versprach bei seiner Begrüßung zum Frühjahrskonzert im voll besetzten Reisenweber-Saal in Untermerzbach unterhaltsame und abwechslungsreiche Musik. Diese kam dann auch von den beiden Klangkörpern: Die Musiker der Gereuther Blasmusik und der Neubrunner Dorfmusikanten entlockten ihren Instrumenten anspruchsvolle Musik mit Folklore, Polkas, Märschen, Walzern und Medleys.

Die Neubrunner Dorfmusikanten mit ihrem Dirigenten Stefan Krines stimmten mit der amerikanischen Marschmusik "American March Highlights" auf den etwa zweistündigen musikalischen Abend ein, um mit der Ballade "Erinnerungen", bei der das Flügelhorn dominierte, ihr Repertoire fortzusetzen. Die Dorfmusikanten aus Neubrunn hatten sich schnell in die Herzen der Besucher gespielt. Ewald Stretz führte sie mit verbindenden Worten durch das Programm.

Ein Solo für Posaune war bei dem Lied "Trombones on the run" zu hören, und auch ein Peter-Maffay-Medley hatten die Neubrunner Dorfmusikanten dabei. Bei "Bohemian Lovers" war wieder ein Trompeten- und Tenorhornsolo zu hören. Zu Herzen ging das Lied "The Rose" aus dem Jahr 1979, das damals den Golden Globe für den besten Filmsong erhielt.

Nach einer Pause zeigte die Gereuther Blasmusik unter ihrem Dirigenten Ernst Grimmer, was sie für ihr Frühjahrskonzert mitgebracht hatte. Mit dem Konzertmarsch "Kometenflug" trafen die Gereuther gleich den Geschmack der Besucher. Auch irische Folklore war dabei, mit dem Stück "The Lord oft the Dance". Dabei handelt es sich um eine irische Tanzshow, die vom Kampf der guten gegen die bösen Mächte erzählt.

Eine historische Marschfolge "Aus alter Zeit" kam zu Gehör, bevor Marleen und Jule Witt als Solistinnen ihren Auftritt hatten. Mit Stolz verkündete der Vorsitzende der Gereuther Blasmusik, Franz Pohley, dass die beiden Mädchen ihre D1-Prüfung, ein Musikleistungsabzeichen des bayerischen Blasmusikverbandes, bestanden hatten. Marleen brillierte mit ihrem Prüfungsstück "Petit Suite en Sax" und Jule mit "Down by the riverside." Neben Franz Pohley erläuterten auch Jonas Popp und Laura Klee die Musikstücke ihrer Blaskapelle.

Weiter ging es mit der Beat-Polka "Wetterleuchten" und der böhmischen Polka "Glücksbringer." Auch ein Medley von den goldenen Hits der Beach Boys hatten die Gereuther in ihrem Programm. Der Marsch "Dem Land Tirol die Treue", bei dem die Gäste zum Mitsingen aufgefordert wurden, beendete den Auftritt der Blaskapelle. Aber auch sie durfte die Bühne, wie zuvor die Neubrunner Musikanten, erst verlassen, als sie dem Wunsch der Zuhörer nach einer Zugabe gefolgt war. Die Ankündigung von Franz Pohley, der einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend versprochen hatte, hatte sich bewahrheitet.