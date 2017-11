Viele Wünsche begleiten Jürgen Schwarz

von CHRISTIANE REUTHER

"Alles hat seine Zeit" - nach sechs Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Knetzgau hat sich Pfarrer Jürgen Schwarz in der St. Bartholomäus Kirche in Knetzgau verabschiedet. Beim anschließenden Treffen im Pfarrsaal wurde das Engagement des scheidenden Priesters gewürdigt. Zudem konnten die Gäste mit dem Seelsorger auf die vergangenen Jahre zurückzublicken und sich persönlich verabschieden. Pfarrer Schwarz wechselt in die Klinikseelsorge, wo er ab Dezember seinen Dienst im Rhönklinikum in Bad Neustadt an der Saale antritt.



Vor sechs Jahren...

Zahlreiche Gläubige versammelten sich am Freitagabend im Gotteshaus, um gemeinsam mit Pfarrer Jürgen Schwarz und dem pastoralen Team mit Pfarrer i. R. Siegfried Vogt, Gemeindereferentin Ilse Waldenmeier und Pastoralreferent Volker Krieger das Abendlob zu feiern. Genauso wie vor sechs Jahren, als Pfarrer Schwarz symbolisch den Schlüssel beim Einführungsritus von Dekan Stefan Gessner überreicht bekam, stellte der scheidende Seelsorger den Schlüssel in den Mittelpunkt seiner Predigt.



Der Schlüssel habe für Pfarrer Schwarz verschiedene Funktionen, wie für das Öffnen und Schließen von Türen, aber auch symbolisch als Zeichen der Begegnung mit offenen Menschen. In den vergangenen Jahren durfte Pfarrer Schwarz viele offene Menschen erleben, denen er von Herz zu Herz begegnen konnte, die ein offenes Herz für seine Anliegen hatten: "Für die Botschaft Jesu".



Dafür sagte er Danke, bat aber auch um Vergebung dafür, dass er Menschen begegnete, zu denen er keinen Zugang fand. Mit einem Gebet aus dem Messbuch, in dem es um die Sendung des Heiligen Geistes geht, der erfahrbar mache, dass sich die Herzen der Menschen verwandeln, habe sich der Priester in solchen Situationen wieder gefunden. In Bezug auf das Evangelium mit der Kernaussage "Jesus, wo wohnst du?", könnte dies zu einer Schlüsselfrage werden, die sich jeder selbst zu Eigen machen könne, um an Jesu Interesse zu zeigen und mit ihm eine persönliche Beziehung einzutreten.



Mit einem musikalischen Gruß haben sich die Musiker aus der Pfarreiengemeinschaft, federführend durch den Knetzgauer Musikverein unter der Leitung von Markus Breitinger, anschließend im Pfarrhof verabschiedet. Dekan Stefan Gessner dankte während des gemütlichen Teils im Pfarrsaal Pfarrer Schwarz für die Zeit, die dieser als stellvertretender Dekan im Dekanat Haßberge mit lebendigen Diskussionen aufgebracht hat. Der Dank des Dekans galt dem Pastoralteam und den Mitarbeitern im Pfarrbüro sowie dem Zeiler Pfarrer Michael Erhart, der in der Zeit der Vakanz die Pfarradministration übernimmt.



Für einen guten Start in die neue Stelle als Klinikpfarrer sprach der Dekan seine Wünsche aus. Für die ökumenische Zusammenarbeit dankte Pfarrer Kai Thorsten Garben von der evangelischen Kirchengemeinde Westheim/Eschenau und erteilte seinem Amtsbruder Gottes Segen. Für die politische Gemeinde würdigte Bürgermeister Stefan Paulus das große Engagement von Pfarrer Schwarz, das dieser seit 2011 ausgeführt hat. Der Dank des Gemeindeoberhauptes galt für die gute Zusammenarbeit, für Anstöße und gute Gespräche. Paulus bedauerte den Weggang des Priesters und wünschte ihm für seine neuen Aufgaben alles Gute.



Wert auf Traditionen

Der Pfarrgemeinderat verabschiedete sich bei einem Priester, dem die Seelsorge am Herzen lag, der Wert auf die Erhaltung von Traditionen legte und sie auch hinterfragte, wie es Christine Kober schilderte. "Gemeinsam neue Wege gehen", lautete das Motto von Pfarrer Schwarz. Dies könne man laut Kober nun in der vakanten Zeit gut gebrauchen, um Umstrukturierungen in der Pfarreiengemeinschaft, aber auch auf Dekanatsebene sowie bistumweit mitzugehen. Rückblickend verdeutlichte Christine Kober anhand einer Bildpräsentation das Wirken von Pfarrer Schwarz in der Pfarreiengemeinschaft bei den verschiedensten Anlässen und überreichte gemeinsam mit den Vertretern der einzelnen Pfarreien Präsente.



Im Namen des AWO-Seniorenwohnzentrums dankte Anika Kuhbandner Pfarrer Schwarz, der gemeinsam mit seinem evangelischen Mitbruder Pfarrer Garben eine gute Gottesdienststruktur aufgebaut habe. Die verschiedenen Organisationen, wie der Frauenkreis unter Vorsitz von Helga Weinkauf, die KAB mit den beiden Vorsitzenden Rita Hetzel und Michael Melber sowie die Ministranten bedankten sich ebenfalls mit einem Präsent bei dem scheidenden Priester und wünschten für die kommenden Aufgaben viel Kraft, Energie, Ausdauer und Gottes Segen.

Innerlich berührt zeigte sich abschließend Pfarrer Schwarz für die ihm entgegengebrachte große Wertschätzung und dankte für all die menschlichen Beziehungen, Umarmungen und Gaben.