Viel Lob für die neue Rektorin

Seit dem 1. August 2017 leitet Andrea Rauh die Grundschule Zeil-Sand und die Grundschule Oberaurach, am Dienstag wurde sie offiziell zur Rektorin ernannt. Dazu gab es eine Feierstunde im Rudolf-Winkler-Haus. Der neuen Grundschulleiterin wurden hohes Engagement und Teamfähigkeit bescheinigt. Die Bürgermeister, Kollegium, Elternbeirat und "Nachbar" Mittelschul-Rektor Wolfgang Grader, lobten die gute Zusammenarbeit.



Schulrätin Susanne Vodde nahm die offizielle Amtseinführung vor. Vodde bescheinigte Rauh viel Erfahrung als Führungskraft, hohe Belastbarkeit und unerschütterlichen Optimismus. Andrea Rauh wuchs in Bamberg auf und absolvierte nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskauffrau, bevor sie Lehramt Studierte. Nach Stationen in Ebensfeld, Werneck und Schweinfurt kam sie zum Schuljahr 2002/03 an die Grundschule Oberaurach nach Trossenfurt, wo sie schon 2003 stellvertretende Schulleiterin, 2008 Konrektorin und 20112 Schulleiterin wurde.



Konsequent habe sich Andrea Rauh fortgebildet, sei Beraterin bei der Reform der Notengebung gewesen und Evaluatorin für die unterfränkischen Schulen. Oberaurach sei Modellschule für flexible Klassen und auch an der Universität sei Andrea Rauh tätig gewesen.



Zwei Schulen mit drei Häusern

Die Schulrätin bescheinigte Andrea Rauh Souveränität als Schulleiterin. Dabei sei sie Pädagogin mit Herz und Seele und treffe im Miteinander immer den richtigen Ton. Da die Schulleiterstelle in Trossenfurt noch nicht besetzt werden konnte, leitet Andrea Rauh derzeit zwei Schulen mit drei Schulhäusern. Das Schulamt danke ausdrücklich für die Bereitschaft, diese Mehrfachbelastung zu übernehmen "was aber natürlich kein Erfolgsmodell für die Zukunft sein kann", so Vodde. Sie gratulierte auch der Konrektorin Christine Schmitt, die ihre Ernennungsurkunde zum 1. Januar 2018 erhalten hatte. Schmitt ist bereits seit 1989 an der Grundschule Zeil/Sand und ist besonders zuständig für den Ganztagszug im Schulhaus Sand.



Die beiden Bürgermeister Thomas Stadelmann und Bernhard Ruß schlossen aus den ersten Kontakten, dass es auch weiterhin ein offenes und vertrauensvolles Zusammenwirken von Schule und Sachaufwandsträger geben wird. Die besten Wünsche für das neue Amt überbrachten auch Matthias Weinberger für den Personalrat und Nicole Tschiggfrey für den Elternbeirat.



"Hier lässt es sich vernünftig arbeiten"

Als gut gelungen bezeichnete Mittelschul-Rektor Wolfgang Grader den Übergang. Er wünschte seiner Kollegin bald ruhigeres Fahrwasser, denn "die Regierung braucht sich gar nicht an die doppelte Schulführung zu gewöhnen". Den kirchlichen Segen spendete Pfarrer Hans-Christian Neiber. "Hier lässt es sich vernünftig arbeiten", erklärte Neiber aus eigener Erfahrung, und lobte "kurze Wege, verantwortungsvolle Kommunalpolitiker, eine Verständnisvolle Bauverwaltung" und vieles mehr in Zeil und Sand.



Andrea Rauh selbst freute sich über viel Unterstützung. Grund- und Mittelschule verstehe sie als "eine Schule" und der Elternbeirat zeige ein Engagement, "das seinesgleichen sucht", was sich bei der Umsetzung des Klettergartens im Pausenhof gezeigt habe. Ihr Dank ging nach Oberaurach, denn das Team dort habe sie überhaupt erst ermutigt, Führungsaufgaben zu übernehmen. Sie habe eine neue Herausforderung gesucht und erhalten und sie gehe ihre Aufgaben immer mit einer Prämisse an: "Was ich nicht ändern kann, darüber rege ich mich nicht auf" - sicher nicht die schlechteste Einstellung.