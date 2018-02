Versenkter Brief im Main bringt Freiheitsstrafe ein

Weil er einen Brief am 15. September des vergangenen Jahres kurz nach 6 Uhr morgens im Main versenkte, statt ihn zuzustellen, hat das Amtsgericht in Haßfurt am Mittwoch in einem Strafprozess einen 33-jährigen Ex-Zusteller eines privaten Logistik-Anbieters wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt. Die Strafe wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.



Bei dem entsorgten Brief handelt es sich wohl nur um die Spitze eines Eisbergs. Mehrere Postsendungen, die der Angeklagte hätte ausliefern sollen, wurden von Kunden des Logistikunternehmens im vergangenen Jahr als vermisst gemeldet.



Um den Angeklagten zu überführen, übersandte ihm das Unternehmen einen Brief mit einem GPS-Tracker, der ständig Signale über seinen jeweiligen Standort aussendet. Da das Signal aus der damaligen Wohnort des Angeklagten kam, suchte ihn der Qualitätssicherungsbeauftragte des Logistik-Anbieters auf, um ihn zur Rede zu stellen. Doch erst beim zweiten Besuch ließ der Angeklagte den Mitarbeiter in die Wohnung und betonte gleichzeitig, "keine Sendungen mehr" zu haben, obwohl das GPS-Signal immer noch aus der Wohnung des Angeklagten funkte.



Erst am frühen Morgen des nächsten Tages wurde das Signal in der Nähe des Mains geortet und verstummte kurz darauf - wohl weil der Angeklagte den GPS-Tracker im Main versenkt hatte. Auf der Anklagebank gab der 33-Jährige dies auch zu.



Er sei damals überfordert gewesen, erklärte er. Sein sechstes Kind von der dritten Frau war da. Sein alter Freundeskreis war weg. Der Umzug vom Maintal in einen anderen Landkreis stand an. Außerdem habe ihn die Neugier gepackt. Er habe wissen wollen, "was da Dickes drin ist". Er habe allerdings nur diese eine Sendung nicht ausgeliefert, gab er zu Protokoll.



Dies nahm ihm der Mitarbeiter des Logistikunternehmens nicht ab. Er schätzt den Umfang der unterschlagenen Sendungen auf rund zehn Stück.



Mit der Verletzung des Postgeheimnisses begibt sich der Angeklagte auf neues Terrain. Körperverletzungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen stehen bislang "nur" in seinem Bundeszentralregisterauszug mit 14 Einträgen insgesamt. Gefängniszellen kennt er auch schon von innen. Dass er nun nicht erneut in den Knast muss, verdankt er vor allem der Tatsache, dass er sein Leben neu geordnet hat. Er hat seit kurzem einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ist umgezogen und hat damit sein altes, schädliches Umfeld verlassen, in dem reichlich der Alkohol floss.



Die Staatsanwältin verzichtete daher in ihrem Plädoyer auf eine Haftstrafe. Sie forderte eine sechsmonatige Bewährungsstrafe plus Geldauflage von 1000 Euro an eine gemeinnützige Organisation. Der Angeklagte, der ohne Anwalt erschienen war, schloss sich der Anklagevertreterin an.



Die Vorsitzende, Richterin Ilona Conver, blieb einen Monat unter der Forderung der Staatsanwältin. Als Auflage muss der Verurteilte 320 Euro an den Bayerischen Landesverband für Gefängnisfürsorge berappen. Conver sah von einer höheren Geldauflage ab, da der 33-Jährige bereits Unterhalt für seine sechs Kinder, die alle bei ihren Müttern leben, leisten muss. Normalerweise sei es bei dem Delikt mit einer Geldstrafe getan - nicht jedoch bei der Latte an Vorstrafen. Der Verurteilte sei "aus dem Knast raus" gekommen und "drei Monate später so was." Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwältin verzichteten auf Rechtsmittel, so dass das Urteil rechtskräftig ist.