Unterschrift rettet den Knetzgauer Bürgermeister

Nachdem das närrische Volk an Altweiberfasching tagsüber durch Knetzgau gezogen ist, stürmte es am Abend das Rathaus und übernahm das Kommando. Für Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus hieß es im Amtszimmer zunächst "Schnipp, Schnapp, Krawatte ab". Danach wurde das Gemeindeoberhaupt gefesselt auf den Rathausvorplatz geführt.



Hier musste Paulus das närrische Treiben über sich ergehen lassen und, gekleidet in Tüllrock und langer Mähne, zunächst einen Tanz mit dem wilden Volk vorführen. Die anschließende "Bewährungsprobe" bestand das Gemeindeoberhaupt: "Du wirst als Mitglied beim KCV gekürt und musst versprechen, dass der Fasching in der Schule wird wieder eingeführt". Den Kugelschreiber gezückt, war es eine leicht zu bewältigende Aufgabe für Paulus, sich aus den Fängen des närrischen Volkes zu befreien.



Zum einen versprach der Bürgermeister, als Mitglied im Carnevalsverein im nächsten Jahr im Männerballett aufzutreten. Außerdem gab er sein Versprechen, dass er ein gutes Wort bei der Schulführung der Dreiberg-Schule einlegt, um einen alten Brauch aufrecht zu erhalten. Lange Jahre war es Tradition in Knetzgau, dass das närrische Volk am Altweiberfasching auch die Schule besucht, um den Kindern einen Tanz vorzuführen.



Den Tanz führte die Narrenschar dann den zahlreichen Besuchern vor dem Brunnen am Rathaus vor und wurde mit viel Beifall bedacht. Danach ging es weiter zu einer langen Partynacht, die in der Disco "Rainbow" folgte.