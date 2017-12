Unterfranken: Lasterfahrer verletzt Radfahrer und fährt dann einfach weiter

Am Montag Nachmittag gegen 15.15 Uhr befuhr laut Polizei ein 81-jähriger Rentner mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in Hofheim in Richtung Eichelsdorfer Straße. Aus Richtung Goßmannsdorf fuhr ein Lastwagen in den Kreisverkehr ein und nahm dem Rentner die Vorfahrt. Dadurch musste der Radfahrer stark abbremsen und stürzte daraufhin von seinem Fahrrad.Der Fahrer des Lasters fuhr dann aber in Richtung Eichelsdorf weiter, ohne sich um den leicht verletzten Rentner zu kümmern. Bei dem flüchtigen Lastwagen handelt es sich um einen Milchlaster aus dem Raum Coburg, dessen Fahrer aufgrund des abgelesenen Kennzeichens laut Polizei zeitnah ermittelt werden dürfte.Der Fahrer muss sich dann wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten.