Unfälle im Landkreis Haßberge: Frau (26) schwer und Mädchen (7) leicht verletzt

Eine 78-Jährige befuhr mit ihrem Auto am Dienstagmittag gegen 12.25 Uhr die Hauptstraße in Knetzgau in westlicher Richtung. Auf Höhe eines Dönerladens bog sie nach rechts in Richtung Haßfurt ab, um auf der Hauptstraße zu bleiben. Dabei fuhr sie in der Fahrbahnmitte, wie die Polizei berichtet. Nach 15 Metern kam ihr ein mit zirka 15 Kindern besetzter Schulbus entgegen. Beim Bremsmanöver des Busses wurde ein siebenjähriges Mädchen, das hinter dem Busfahrer saß, vom Sitz geworfen und leicht verletzt. Die anderen Schüler wurden in einem Ersatzbus weiterbefördert.



Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin kam es dann am Dienstagabend in Theres. Hier lief eine 26-jährige Frau mit ihrem Freund die Klosterstraße bei starkem Schneefall ortsauswärts. Die Frau lief neben ihrem Freund zur Fahrbahnmitte gewandt. Zeitgleich fuhr ein Auto in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Einfahrt Gutshof erfasst der Wagen die 26-Jährige mit der Fahrzeugfront und schleuderte sie etwa zehn Meter auf die Fahrbahn zurück. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen gab es einen Schaden in Höhe von 1000 Euro.