Trotz Kälte und Grippe dem Frühling gehuldigt

Der Frauenchor der "Liedertafel" hatte zum Frühlingskonzert eingeladen, und der Saal war voll besetzt, als Vorsitzende Ilse Hager die Gäste willkommen hieß. Sie führte gemeinsam mit Alexandra Rittmaier durch das Programm.

Von den neun angekündigten Chören hatten zwei kurzfristig absagen müssen: der "Liederkranz" Memmelsdorf in Unterfranken wegen eines Trauerfalles und die "Liedertafel" Hellingen wegen Grippeerkrankungen. Die übrigen sieben Chöre boten durchweg begeisternden Gesang und forderten immer wieder viel Beifall der Zuhörer heraus.

Norbert Weis mit dem Frauenchor der örtlichen "Liedertafel" hatte mit "Halleluja" und "Wonderful world" das Konzert begonnen. Grippegeschwächt musste der Singkreis Pfarrweisach antreten, löste seine Aufgabe aber sehr gekonnt. Unter anderem sang man unter der Leitung von Klemens Albert die "Loreley", ging "Zu Fuß spazieren" in einem Satz des Dirigenten und schenkte den Anwesenden "Ein Likörchen" ein.

Werner Knoch mit dem Gesangverein Eyrichshof ließ die Knospen sprießen und hatte sich mit drei Liedern dem kommenden Frühling verschrieben. Ergänzend erklang gekonnt "Die Wunder dieser Welt" von Gerhard Grote.

Der Männerchor Heldburg unter Chorleiter Klaus Schwenk überraschte die Gäste mit einem Sängergruß aus dem Heldburger Land, um sich dann weiteren vier Liedern zu widmen, für das ganz besonders "Heaven is a wonderful place" lang anhaltenen Beifall erhielt.

Der "Sängerkranz" aus Rieth unter der Leitung von Stefanie Wirsching ließ den Winter ausklingen, und die Thüringer Gäste ernteten für weitere Vorträge, besonders für "Herzklopfen", viel Anerkennung.

Sehr schwungvoll präsentierte sich der Frauenchor "Moments" aus Rattelsdorf. Chorleiterin Susanne Stößel kam mit "Yellow Submarine", "Tatschofonie" über das Handy und "Gabrielas Song" aus dem Film "Wie im Himmel" sehr gut an. Die Damen stellten dann fest, dass sie "keine Schokolade", sondern "lieber einen Mann" wollten. Das war bei nur einer ledigen Chordame sehr mutig. Anschließend fielen kleine Schokoladetäfelchen in das Publikum.

Chorleiter Norbert Weis hat den Frauenchor "Vocalitas" aus Oberhaid voll im Griff. Bei "Es klingt ein Lied" mit dem Text und der Melodie von Otto Grell glänzte er selbst mit einem Solo. Nach zwei weiteren Vorträgen war bei "Only you" die Bühne für die Gäste aus Oberfranken fast zu klein.

Bevor das Abschlusslied der Rentweinsdorfer Damen "Nehmt Abschied Brüder", eine Weise aus Schottland, erklang, gab es für die teilnehmenden Chöre mit ihren Chorleitern vom Veranstalter noch Präsente.

Neben den zahlreichen Liedvorträgen ergänzte Raphael Weis das tolle Programm und spielte gekonnt zwei Klavierstücke.

Im Verlauf des Abends gab es durch den Vorsitzenden der Sängergruppe Baunach- und Itzgrund, Michael Diekmann aus Memmelsdorf/Unterfranken, eine Ehrung: Georg Przybilski vom Chor in Eyrichshof singt dort bereits seit mehr als 40 Jahren. Er war auch mehrere Jahre Vorsitzende der Sängergruppe Baunach- und Itzgrund. Im Namen des Fränkischen Sängerbundes gratulierte und überreichte Diekmann an Przybilski die entsprechende Ehrennadel mit Urkunde und wünschte dem Geehrten weiterhin alles Gute.