Trio eröffnet wunderbare Klangwelten in Rügheim

Wie ein frisch sprudelnder Quell ergossen sich die ersten Töne von Enrique Granados "Klaviertrio C-Dur op. 50" am Samstag in den Konzertsaal des Rügheimer Schüttbaus. Vor sehr gut besuchtem Haus konzertierte das Tschaikovski-Trio Bamberg, bestehend aus Vladislav Popyalkovsky, Violine, Indrek Leivategija, Violoncello, und dem Künstlerischen Leiter der Meisterkonzerte, Andreas Weimer am Klavier.



Leidenschaft und Emotion

Die verbindenden Elemente des Programms waren klar erkennbar: Melodienreichtum, Liedhaftigkeit, Wohlklang, Leidenschaft und Emotion sprachen aus Werken, die von ihrer Tonsprache her sämtlich dem 19. Jahrhundert angehörten. Aufwühlend präsentierte sich Granados Werk, aber auch kapriziös und delikat, traumverloren in der Stimmung des dritten Satzes "con molto espressione", figurenreich und verspielt im Scherzetto.



Sensibel hörten die Interpreten aufeinander, perfekt im Zusammenspiel, abgestimmt bis in die feinsten Vibrati der Streicher. Betörend zelebrierten sie immer wieder die Schlüsse: Andreas Weimer kostete sie aus, lieferte sich erlesene Dialoge mit Popyalkovsky und Leivategija. Antonin Dvoráks "Klaviertrio Nr. 4" (Dumky-Trio) konnte dadurch eine Geschichte voll Inbrunst und Dramatik erzählen, mal in zigeunerhaftem Erscheinungsbild mit Anklängen an Cymbaltremoli und Tanzmusik, mal feierlich, weihevoll und reigenhaft, dann wieder überschäumend und flackernd.



Zu Herzen gehende Musik

Tief gehend und intensiv war diese Interpretation, kein Laut im Publikum unterbrach Atmosphäre und Spannung. Und hatte man zunächst noch über den weitgehend unbekannten Komponisten Hans Franke gerätselt, dessen "Klaviertrio Nr. 4 d-Moll" die beeindruckende Opusnummer 792 trägt, kann man nun von einer tatsächlich "zu Herzen gehenden" Musik berichten.



Mit Verve und Hingabe gingen die drei Musiker den ersten Satz an, spielten satt und volltönend, beherzt und lustvoll mit dem üppigen Melodienreichtum. Überlegen und detailreich war die Interpretation, dicht der Zusammenhang, den Weimer, Popyalkovsky und Leivategija zwischen lyrischen Abschnitten und höchst anspruchsvoller Virtuosität herstellten.



Vitaler Kontrast

Dementsprechend Jubel und rhythmische Beifallskundgebungen bereits zur Pause; sehr großer Applaus auch zum Schluss, gefolgt von einem Klaviertriosatz des böhmischen Komponisten Boleslav Martinu (20. Jahrhundert) als Zugabe, die in Kontrast zur vorher geschaffenen musikalischen Umgebung stand. In ihrer absolut überzeugenden, farbschillernden und vitalen Darstellung beglückte sie auf eigene Weise und zeigte nochmals auf, auf welch hohem Niveau sich das Tschaikovski-Trio Bamberg bewegt. Hier haben sich zwei Streicher erster Güte mit einem ausgezeichneten Kammermusikpartner am Klavier zusammengetan!