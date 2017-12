Tote bei Wohnungsbrand

Zwei Menschen, die ihr Leben verloren haben, ein Schwerverletzter, zwei Polizeibeamte mit Rauchgasvergiftungen - das ist die traurige Bilanz eines Wohnungsbrandes, der sich am Samstagmorgen des 14. Oktobers im Haßfurter Stadtteil Sylbach ereignet hat. Das Feuer war nach Angaben der Polizei im Wohnzimmer im Bereich des dortigen Ofens ausgebrochen. Der Brand hatte einen großen Zerstörungsgrad und "offenbar derartig viele Giftstoffe frei gesetzt, dass diese den Geschädigten zum Verhängnis wurden", erklärte das Polizeipräsidium Unterfranken zum Stand der Ermittlungen.



Kohlenmonoxid-Vergiftung

Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um ein älteres Ehepaar, einen 79-jährigen Mann und seine drei Jahre jüngere Ehefrau. Sie starben an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, teilte die Polizei nach der Obduktion die Todesursache mit. Der Schwerverletzte ist der 50-jährige Sohn des Ehepaars, er hatte giftige Rauchgase eingeatmet, konnte sich aber laut Polizei von den Strapazen erholen.

Das war an jenem Samstagmorgen geschehen: Gegen 6.30 Uhr hatte ein Bewohner der Talstraße dicke Rauchwolken über seinem Nachbarhaus aufsteigen sehen. Der Mann setzte einen Notruf ab. Gleichzeitig versuchte er mit seinem Sohn, der laut Feuerwehrangaben wusste, dass das Haus einen zweiten Zugang hat, in das Gebäude der Nachbarn zu kommen. Sie wollten helfen, konnten aber offenbar nicht eingreifen, weil der Rauch zu dicht war. Ein wenig später eintreffender Polizeibeamter betrat das brennende Gebäude, ein weiterer Kollege beteiligte sich an den ersten Rettungsmaßnahmen. Die Feuerwehr folgte und barg die drei Personen, die sich im Haus befanden. Die beiden Polizisten trugen leichte Rauchvergiftungen davon. Die Feuerwehren Haßfurt, Prappach, Sylbach und Königsberg konnten den Brand mit Hilfe eines Großaufgebotes von 70 Einsatzkräften und einer Drehleiter unter Kontrolle bringen.