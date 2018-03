Tierquälerei im Landkreis Haßberge: Unbekannter reißt Katze Schwanz raus

In Maroldsweisach im Langkreis Haßberge ein eine bislang unbekannte Person eine freilaufende Hauskatze scher verletzt. Das Tier war zwischen Samstag und Montag in Wasmuthhausen unterwegs. Der Tierquäler riss der Katze in diesem Zeitraum den Schwanz heraus.



Unterfranken: Verletzte Katze an Metallsteg festgefroren



Laut Tierarzt in eine lebensgefährliche Operation notwendig. Hinweise zu dieser schweren Tierquälerei nimmt die Polizei Ebern unter der Telefonnummer 09531/924-0 entgegen.