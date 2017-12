THW leistete ein riesiges Arbeitspensum

18 463 Arbeitsstunden haben die Aktiven des Technischen Hilfswerks (THW) Haßfurt in diesem Jahr ehrenamtlich geleistet. Das verkündete stolz Ortsbeauftragter Christian Günther bei der Jahresabschlussfeier. Spitzenreiter waren dabei Sebastian Böhm mit 1080 persönlichen Arbeitsstunden, gefolgt von Julian Hartmann (859 Stunden), Florian Hajek-Werner (812 Stunden) und Frederic Will (680 Stunden).

Dass die Männer und Frauen des Haßfurter Ortsverbandes eine schlagkräftige Truppe sind, haben sie schon oft bewiesen. In diesem Jahr gab es rund 40 Termine, an denen sie gefordert wurden. Besonders hervorzuheben sind die gemeinsame Großübung mit Feuerwehr und Rettungsdienst im Inspektionsbezirk 1 (Ebern) und der Echteinsatz in Fischbach, bei dem das THW die Feuerwehr beim Brand einer Scheune mit ihrem Radlader unterstützte, um Fassadenreste abzutragen. Außerdem half das THW den Floriansjüngern auch bei Bränden in Wagenhausen und Hohenhausen, einer Explosion in Eltmann oder bei einer Vermisstensuche in Koppenwind und der Absicherung des Weltkulturerbelaufes in Bamberg.

Um die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten zu können, absolvierten viele Mitglieder auch zahlreiche Fortbildungen. Die Grundausbildung und Aufnahmeprüfung haben Patrick Born und Marco Eiter erfolgreich bestanden. Als Fachhelfer verstärken sie nun die Mannschaft tatkräftig. Auch die Jugendgruppe hat mit Finn Düring Nachwuchs erhalten. Ebenso standen Lehrgänge auf Bundesschulen auf dem Programm. Simon Gräf ist dadurch Gruppenführer und Baufachberater geworden und kann somit jederzeit von den Feuerwehren angefordert werden. Nicki Köth ist neuer Bergungsräumgerätefahrer, Florian Hajek-Werner befähigte Person im Bereich Elektro sowie Sebstian Böhm THW-Fachberater.



Verdiente Mitglieder geehrt

Die Jugend wurde besonders gefördert und gefordert. Neben den regelmäßigen Gruppentreffen war der zehntägige Jugendaustausch im 1500 Kilometer entfernten Calvados (Frankreich) ein besonderes Erlebnis für den Nachwuchs.

Nancy Seliger von der THW-Geschäftsstelle Bamberg zeichnete verdiente Mitglieder aus. Christian Günther und Robert Kleinhenz erhielten eine Ehrenurkunde für 30 Jahre Mitgliedschaft, während Reinhard Kuhla bereits auf stolze 50 Jahre zurückblicken kann. Das Helferabzeichen in Gold für besondere Verdienste bekamen Matthias Virnekäs, Michael Friedrich und Marco Fritsch. Die gleiche Ehrung von Paul Hochrein wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, da dieser nicht anwesend sein konnte. Noch höher ausgezeichnet wurde Sebastian Böhm, und zwar mit dem Helferzeichen in Gold mit Kranz für außerordentliche Verdienste.

Matthias Viernekäs trat bereits in jungen Jahren dem THW bei, wurde zum Truppführer und ließ sich auch als Bootsführer weiterbilden. In vielen Einsatzstunden unterstützt er das THW.

Michael Friedrich ist seit 2005 beim THW. Er ist inzwischen Gruppenführer und leitet die Jugendgruppe, die ein wichtiges Standbein des Ortsverbandes in der Nachwuchsgewinnung ist.

Marco Fritsch absolvierte seine Grundausbildung im Jahr 2000 mit Bravour. Mit seinen Fähigkeiten als Kraftfahrer hat er einen großen Einsatzwert. Bei unzähligen Sonderdiensten konnte man stets mit ihm rechnen. Auch bei mehrtägigen Hochwassereinsätzen 2013 und 2016 war er sehr motiviert dabei.

Sebastian Böhm ist im Jahr 2002 in das THW eingetreten, wurde Truppführer, Gruppenführer und schließlich Zugführer und Fachberater.

Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends überging, brachte der Nikolaus den Kindern der ehrenamtlichen Helfer Geschenke.