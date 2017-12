Stille Weisen und lautstarke Verkündung

Die Weisachtaler Blasmusik und der Gesangverein Concordia Maroldsweisach hatten am Sonntag zum Adventskonzert in die evangelische Kirche Maroldsweisach geladen. Platz wäre noch für einige Besucher in den Bänken und auf dem Emporen gewesen. Geboten wurden von beiden Klangkörpern bekannte weihnachtliche Weisen, die an den Sinn des Weihnachtsfestes erinnerten, auf das bevorstehende Fest einstimmen sollten.



Die Weisachtaler eröffneten unter ihrem Dirigenten Dimitry Braudo den Liederreigen mit "Triumph oft he Skies", einem Lied welches von der Verkündung von Jesu Geburt handelt und ein vielgesungenes Lied auf der ganze Welt ist. Danach hieß der Vorsitzende der "Weisachtaler", Stefan Hofmann, die Besucher willkommen. Seine Ehefrau, Heidi Hofmann, führte durch das kurzweilige Abendprogramm und Pfarrer Popp-Posekardt sprach zur Einstimmung einige besinnliche Worte zur Advent- und Weihnachtszeit, die deutlich machten, dass Freude schenken wichtig ist, selbst wenn nicht immer etwas zurück kommen sollte.



Chorleiterin Christine Kettler-Pohl stimmte mit dem Gesangverein Concordia mit dem Ohrwurm "Leise rieselt der Schnee", eines der bekanntesten Winterlieder, auf die Liedbeiträge des Gesangvereins ein, um mit "In Bethlehem vor langer Zeit" an die Geburt des Jesuskindes zu erinnern. Mit einem weiteren Lied, "Mein Herz sprudelt über vor Freude", verstand es der Gesangverein Gedanken auf das bevorstehende Fest wach werden zu lassen. "Träume der Nacht", einen gefühlvollen Slow Rock mit eleganten Rumba-Elementen, ein Kirchenlied aus dem 16. Jahrhundert, war von den Weisachtalern zu hören und mit dem weiteren bekannten Weihnachtslied "Es ist ein Ros entsprungen", teilte der Klangkörper mit, was aus einer Wurzel entsprießen kann.



Mit dem mehrstimmigen Lied "African Noel" von Pascquale Thibaut forderte der Gesangverein Concordia auf sich zu versammeln und die gute Nachricht zu hören, das Jesus in Bethlehem geboren wird. "Herbei, o ihr Gläubigen", sang die Concordia und lud mit diesem Lied ebenfalls ein, über Bethlehem und die Geburt des Christuskindes nachzudenken. Schließlich forderten die Weisachtaler mit "Rock out" auf die Musik zu hören, den Beat in sich hinein zu lassen, um dann gemeinsam mit der Concordia im Gotteshaus das Lied "Tochter Zion" erschallen zu lassen. Dankbarer Beifall war der Lohn für die Musiker und Sänger, die viele Register zogen um mit ihren Liedbeiträgen ein vorweihnachtliches Flair zu verbreiten, auf das Weihnachtsfest einzustimmen.