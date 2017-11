Steinhauer - ein kurzes und hartes Leben

Fast bis zum letzten Platz besetzt war der Bürgersaal zur Buchvorstellung des Historischen Vereins Landkreis Haßberge. Mit dem Werk von Autor Reinhard Kulick wurde Band 17 der Schriftenreihe präsentiert.

Sandsteine haben über lange Zeit die südlichen Haßberge und den nördlichen Steigerwald sowie das dazwischen liegende Maintal geprägt. In seinem Buch beschreibt Reinhard Kulick die Sandsteinindustrie, deren Blütezeit um 1900 lag. Große Mengen an grünem und hellem Sandstein waren verfügbar, für den auch eine rege Nachfrage bestand.

Durch den Bau der nahen Eisenbahnstrecke war auch für den Transport in alle Teile Deutschlands sowie ins benachbarte Ausland gesorgt. Für zahlreiche prächtige Bauten, die heute noch stehen, wurde der begehrte Sandstein aus dem Landkreis Haßberge geliefert, so zum Beispiel für das Armee-Museum in München, die Handelshochschule Köln und das Kaufhaus Leonard Tietz (jetzt Kaufhof) in Düsseldorf.



Eine beschwerliche Arbeit

13 Betriebe gab es seinerzeit, von denen heute gerade mal zwei übriggeblieben sind. Die Arbeit der Steinhauer war damals sehr beschwerlich. Sie mussten den Abraum beseitigen, den Rohblock herausbrechen und zerteilen, den Quader grob richten und schließlich dem Stein seine endgültige Form geben. Anfangs mit Karren, später per abenteuerlichen Lastkraftwagen mit Eisenrädern wurden die schweren Objekte zum Ebelsbacher Bahnhof transportiert, wo die Betriebe jeweils einen Werkplatz hatten.

Die allgemeine Lebenserwartung in dieser Berufsgruppe betrug nur 38 Jahre. Bei 92 Prozent aller verstorbenen Steinmetze waren Atemwegserkrankungen die Ursache, da es immer viel Staub bei den Arbeiten gab. Im Sommer war sogar regelmäßig eine geschlossene Staubdecke von Zeil bis Ebelsbach vorhanden. Nicht zu unterschätzen war auch die Gefahr eines Arbeitsunfalles, der nicht selten die Arbeitsunfähigkeit oder sogar den Tod zur Folge hatte. Von 67 gewerblichen Berufsgenossenschaften hatte die Steinbruch-Berufsgenossenschaft 1913 die dritthöchste Unfallhäufigkeit. Die Lebenserwartung wurde auch von übermäßigem Alkoholkonsum gemindert. Die Betriebe hatten zwar den Arbeitern ausreichend Wasser zur Verfügung zu stellen, doch wurde von den Steinhauern häufig Bier bevorzugt. Zehn bis zwölf Flaschen Gerstensaft pro Arbeiter und Tag waren keine Seltenheit.



Viele Fotos und Dokumente

Kulick beschreibt hervorragend das damalige Leben und untermauert es mit vielen historischen Fotos und Dokumenten. Der Autor wurde 1944 in Hannoversch Münden geboren, kam aber zum Ende seines Bauingenieurstudiums 1970 nach Eltmann. Dort lernte er seine Frau Gertraud kennen. Mit den hiesigen Sandsteinen beschäftigt er sich seit 2011. Seit einigen Jahren ist der Heimatforscher auch Mitglied im Historischen Verein Landkreis Haßberge.

Wolfgang Jäger, der Vorsitzende des Historischen Vereins, freute sich, auch die Zeiler Steinhauer zu der Buchvorstellung präsentieren zu können. Der seit über 40 Jahren existierende Verein bewahrt die Tradition dieser Zunft. In historischer Kleidung untermalten die Zeiler Steinhauer den Abend musikalisch mit Gesang und Akkordeon. Für das Steinhauerlied gab es sehr viel Applaus.



Das Buch

Vertrieb Die "Geschichte der Sandstein-Industrie am Main bei Ebelsbach, Eltmann, Sand und Zeil" ist ab sofort in allen Büchereien und Buchhandlungen erhältlich.



Umfang Mit 202 Abbildungen auf insgesamt 366 Seiten ist es eine sehr anschauliche Darstellung der Geschichte der Sandsteinindustrie.



Preis Dank der finanziellen Unterstützung durch einige Gemeinden und den Landkreis Haßberge kann das umfangreiche Werk für nur 20 Euro verkauft werden.