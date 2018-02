Steinbach first - oder doch nicht?

17 Frauen und Männer wurden es schon. Günther Jackl wurde am Wochenende neu in den illustren Kreis der "Pölsterer" aufgenommen. Warum? ",Pölsterer' wird man, wenn man sich beim Stabacher Fasching besondere Verdienste erworben hat. Sei es durch seine Arbeitskraft, finanziell, naturell oder durch langjähriges Mitwirken bei den Büttensitzungen." Keine Frage: Jackl, nach einem Jahr Zwangspause zum drittem Mal als Sitzungspräsident bei der Faschingssitzung im Einsatz, war sozusagen prädestiniert für diese besondere Ehre.



Das, obwohl der 46-Jährige vor seinem Engagement in Steinbach zuvor viele Jahre beim Mechenrieder Fasching im Einsatz war. "Günther ist inzwischen aber in Steinbach verwurzelt, auch bei den Sportfreunden und bei den Büttensitzungen aktiv dabei", lautete die offizielle Begründung. "Pölsterer"-Ehrenpräsident und Vorgänger Klaus Kackert war es zusammen mit einigen Kollegen also eine besondere Freude, ihn als Neumitglied Nummer 18 zu ernennen. Jackl bedankte sich zuvor noch bei Karl "Charly" und seiner Frau Christiane Rüttinger für ihren außergewöhnlichen Einsatz über Jahre hinweg mit dem Titel "Ehren-Pölsterer".



Mit seiner verjüngten sechsköpfen Crew mit Philip Hückmann, Rolf Laubmeister, Markus Virnekäs, Stefan Seufert und Marco Rüttinger, ergänzt mit dem bereits erfahrenen Dieter Schnaus(i) "Mausi", und erstmals musikalisch unterstützt von den "Albertos Light", konnte Jackl den Faschingsnarren im Ebelsbacher Bürgersaal, wo die Steinbacher seit 2000 ihre Shows präsentieren,ein tolles Programm mit vielen außergewöhnlichen "Künstlern" bieten: Ein "Quatschkopf" (Johannes Kremer) war ebenso zu Gast wie ein Führerscheinneuling (Anna-Lena Werb), ein Schulmeister (Roland Mayer), das rüstige "Neubrünner" Ehepaar Gerlinde (Ramona Schneiderbanger) und Helmut (Herbert Rumpel) mit einem "erotischen" Zwiegespräch sowie die "Travestie"-Künstler Mary Menthol (Edwin Sauter) und Doris Dolores (Manfred Wolf). Nicht zu vergessen Regisseur Marco Rüttinger, der zusammen mit James Bond (Peter Bäuerlein) sowie den beiden Jägern Johannes Kremer und Stefan Seufert den Film "Bond erobert ein Spektrum" drehen wollte.



Das diesjährige Motto "Pölster goes to sixtys" kam aber auch aufgrund der Tänze der "Sweet little sixty"-Kinder, der Garde, des Männerballetts, des "Stabacher Blechs" oder der Showtanzgruppe voll zum Tragen. Ach ja: Gekommen waren zudem die "Hippies" der "SSB" - der "Six back Band" mit Gaststar Bata Illic (Charly Rüttinger). "Hippie-Biggi" (Birgit Hofmann), ein Blumenkind aus den 60er-Jahren und damals wohnhaft in einer WG in Ebelsbach-Kreuzberg mit dem Namen "Die sexuelle Revolution - die RHF, also die Rote-Hahn-Fraktion", hatte aber noch viel mehr "Freunde" mitgebracht: Stefan (Hauck), Uwe (Weichselfelder), Dieter (Schnaus) und Marihuana Günther (Jackl).



Doch was war das? Angela Merkel (Birgit Hofmann) und Donald Trump (Charly Rüttinger) höchstpersönlich? Bei der Büttensitzung der "Pölsterer"? Vermutlich hatten sich die beiden "Politiker" nur verlaufen, denn zeitgleich fand in Ebelsbach doch der "G16+4-Gipfel" statt. Dabei treffen sich 16 Gemeinderäte und vier Bürgermeister, um wieder mal was zu beschließen nach dem Motto: "Wir versprechen nichts, aber das halten wir auch!"



Doch einmal im gemütlichen Bürgersaal von "Eselsbeach" erledigten sie ihr persönliches "Vier-Augen"-Gespräch gleich an Ort und Stelle. "Hier tanzt der Bär", erklärte die deutsche Bundeskanzlerin ihrem Staatsgast, der doch tatsächlich den berühmten Berliner Bären mit der Ebelsbacher CSU-Dorothee verwechselte. Auch sonst schien der amerikanische Präsident leicht verwirrt, denn selbst die einfachsten Fragen konnte er nicht beantworten.



Wie gut, dass ihre Unterredung, bei der auch noch McDonalds oder die langwierige Regierungsbildung in Deutschland eine Rolle spielte, mit einem ebenso überraschenden Auftritt der Beatles unterbrochen wurde. Und zusammen mit den "Pilzköpfen" legten Merkel und Trump letztlich ihre musikalischen Fähigkeiten an den Tag.



Günther Jackl hatte zu Beginn nicht zu viel versprochen: "Zeil kann mit uns nicht mithalten. Über Haßfurt brauchen wir gar nicht erst zu reden. Und Veitshöchheim wird vor Neid erblassen". Ja, "Stabach" ist einfach ein närrisches Volk.





Mitwirkende 2018



"Pölsterer": Günther Jackl, Dieter Schnaus, Philip Hückmann, Markus Virnekäs, Rolf Laubmeister, Stefan Seufert, Marco Rüttinger.



Kindertanz "Sweet little sixtys": Lea Laubmeister, Maja Laubmeister, Johanna Strätz, Elias Strätz, Anika Schneider, Anna Lena Schneider, Ida Frank, Milla Frank, Sonora Virnekäs, Lara Raum, Colin Raum, Leonie Hahner, Alleria de Clerk, Liam de Clerk, Sophia de Clerk, Helena Reinwand, Julia Meyer, Finn Rüttinger, Leni Rüttinger. Einstudiert von Annika Virnekäs.



Garde-Tanz: Antonia Brech, Jasmin Karl, Stefanie Hauck, Leonie Strätz, Ana Tevadze, Silja Rennert, Lena Windschügel und Julia Winschügel. Einstudiert von Katja Hauck und Stefanie Hauck.



"Männer aus den 60er Jahren": Marco Rüttinger, Rolf Laubmeister, Patrick Mohren, Stefan Seufert, Andy Hückmann, Holger Gundermann, Lars Tully, Daniel Gehring. Einstudiert von "Co" Johannes Kremer und Dieter Kraft.



Show-Tanz "Im Highschool Milieu": Sarah Bäuerlein, Anna Lena Grosse, Philip Hückmann, Annika Virnekäs, Steffi Virnekäs, Oliver Virnekäs, Lars Tully, Miriam Eisenacher, Carina Deschner, Nadja Stretz. Einstudiert von Annika Virnekäs und Anna Lena Grosse.



"Stabacher Blech": Jennifer Kohmann, Christian Römer, Roland Hannakampf, Stefan Hauck, Norbert Helbig, Ralf Lang, Tobias Lehrieder, Uwe Weichselfelder.