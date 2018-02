Zwei Heimchancen für den VC Eltmann

Gleich zweimal gefordert sind die Oshino Volleys des VC Eltmann am Wochenende. Im Kampf um die Meisterschaft in der 2. Volleyball-Liga Süd erwarten sie am Samstag (19.30 Uhr) den TSV Unterhaching II in der Georg-Schäfer-Halle, und am Sonntag (16 Uhr) gastiert das Team des Volleyball-Internats Frankfurt beim Vorjahresmeister.



Unterhaching verlor zuletzt Eltmanns Manager Rolf Werner resümierte nach dem Hinspiel in Unterhaching am Anfang der Saison: "Eigentlich hatte ich gedacht, wir können den Tiebreak vermeiden, nachdem wir so klar im Mittelteil des vierten Satzes geführt hatten." Doch es wurde noch einmal spannend, und es war seinerzeit ein Kampfsieg, denn Unterhaching wehrte sich bis zum Letzten. Nun gastieren die Hachinger am Samstag in Eltmann und kommen mit einer 0:3 (19:25, 21:25, 15:25)-Niederlage gegen Schwaig im Gepäck nach Unterfranken.



Neues Selbstvertrauen geholt

Die Oshino Volleys haben durch den hart erkämpften Sieg in Delitzsch jedoch wieder Selbstvertrauen getankt, und auch Routinier Chris Nowak könnte am Samstag wieder dabei sein. Die Fans, nicht nur der Red-Baron-Fanclub, hoffen auf eine kämpferische Einstellung der gesamten Mannschaft.

Die ist wohl auch am Sonntag gefragt, wenn die Talente des Internats Frankfurt um 16 Uhr in Eltmann zu Gast sind. Die jungen Frankfurter von Trainer Matus Kalny sind stärker einzuschätzen als die aus Friedrichshafen. Sie haben schon einige Sieg erkämpft und sind derzeit die Tiebreak-Könige der 2. Liga Süd mit sechs Fünfsatzspielen.



Die Gäste haben Spieler dabei, die bei den Männern schon ein richtiges Wort mitreden können. Sie haben Mainz und Leipzig geschlagen, und wenn es ihre Gegner nicht schaffen, ihr Spiel druckvoll zu unterbinden, lassen sie sich nicht so einfach abschütteln.



Aber natürlich sind die Eltmanner, die die Frankfurter zum Saisonauftakt mit 3:1 bezwungen haben, in beiden Spielen Favorit. Fans, Sponsoren und Vorstand erwarten zwei engagierte Spiele des amtierenden Meisters und zwei Heimsiege, die auch nötig sind, um im Kampf um den erneuten Titelgewinn am Ball zu bleiben.