Zeiler verteidigen den ersten Tabellenplatz

Nach der deutlichen 1:7-Klatsche in Durach und dem gleichzeitigen Sieg von Verfolger Karlstadt stand der SKK Gut Holz Zeil, Tabellenführer der Kegler-Bayernliga, beim Gastspiel in Eibach unter Zugzwang. Mit 7,5:0,5 gelang den Zeilern ein überraschend deutlicher Erfolg. Zu Beginn war es allerdings eng.



Die Zeiler begannen mit Holger Jahn und Patrick Löhr, um gleich Druck ausüben zu können. Jahn geriet zwar mit 1:2 Sätzen in Rückstand, spielte dann aber seine ganze Routine gegen den unerfahrenen Cipra aus und gewann nach 2:2 Sätzen mit 598:576 Kegeln. Löhr lag gar mit 0:2 in Rückstand, kämpfte sich gegen Schonert aber in die Partie zurück. Schließlich teilten sich die beiden Kontrahenten mit je 593 Kegeln den Mannschaftspunkt.



Das Mittelpaar legt nach

1,5 :0,5 stand es damit nach dem ersten Spielabschnitt, Zeil führte mit 22 Kegeln, und Bastian Hopp sowie Marco Endres sollten nun gegen René Brendel und Gerald Ringel nachlegen.



Hopp ließ seinem Gegner bei 3:1 Sätzen und starken 594:569 Kegeln keine Chance. Endres begann gut, musste allerdings Satz 1 knapp Ringel überlassen (144:145). Den starken 154 Kegel in Satz 2 konnte Ringel (123) nicht folgen und wurde durch Stollar ersetzt. Dieser zauberte 160 Kegel in Satz 3 auf die Bahn, doch der vierte ging mit 146:114 wieder an Endres, der mit 565:542 Kegeln den Mannschaftspunkt gewann.



Das Schlussduo spielt souverän

3,5:0,5 Punkte und 70 Kegel Vorsprung bekam das erfahrene Schlussduo Marcus Werner und Olaf Pfaller mit auf den Weg. Ein Punkt war demnach noch nötig, um den greifbaren Sieg zu sichern. Olaf Pfaller kämpfte sich nach durchwachsenen 270 Kegeln zu Beginn noch auf starke 580 und bezwang Pechmann (559). Und auch Marcus Werner zeigte eine überzeugende Vorstellung und besiegte mit 4:0 und 573:534 die Kombination Wittenbeck/Graupner.



Mit 3503 Kegeln knackten die Zeiler einmal mehr in dieser Saison die 3500er-Marke. Der Gastgeber vom TV Eibach enttäuschte mit 3373 auf heimischer Anlage. Der Drittplatzierte Goldener Kranz Durach ließ zu Hause gegen Kasendorf (3:5) Federn und kann damit wohl nicht mehr ins Titelrennen eingreifen. Der unterfränkische Konkurrent aus Karlstadt zitterte sich beim Gastspiel in Schretzheim zu einem 5:3-Sieg und bleibt einen Punkt hinter den Zeilern. Nach einer einwöchigen Pause empfangen diese am 24. Februar den Achtplatzierten BC Schretzheim.