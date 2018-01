Zeiler unterliegen in Hirschau

Der Start in das Sportjahr 2018 lief für den Tabellenführer der Kegel-Bayernliga keineswegs nach Plan. Bereits vor der Partie war den Verantwortlichen des SKK Gut Holz Zeil bewusst, dass bei den heimstarken Oberpfälzern in Hirschau die Trauben sehr hoch hängen würden. Am Ende kassierten die Zeiler eine 2:6-Niederlage (3374:3440 Holz). Zeitgleich gewann der Zweitplatzierte Bavaria Karlstadt im Spitzenspiel in Durach und rückte damit auf einen Punkt an den Tabellenführer Zeil heran. Zum Kracherspiel kommt es am Samstag, wenn der Tabellenzweite Karlstadt in Zeil zu Gast ist.

Kapitän Olaf Pfaller startete gegen Michael Plössel mit 160 Kegeln prächtig in die Partie und führte schnell mit 1:0. In den folgenden drei Sätzen, konnte er an diese Leistung aber nicht mehr anknüpfen, haderte viel mit sich selbst und verlor am Ende verdient mit 1:3 Sätzen und 540:568 Kegeln. Marcus Werner lieferte mit 140, 140, 132 und 152 eine konstante Leistung ab, musste sich seinem Gegner Gevatter, der ihm die Kegel nur so um die Ohren feuerte, trotz des besseren Gesamtergebnisses (564:558 Kegel), mit 1:3 Sätzen geschlagen geben.

Das Zeiler Mittelduo Patrick Löhr und Holger Jahn betrat so mit einem 0:2-Rückstand die Bahnen im Hirschauer Sportpark. Ähnlich wie Pfaller startete auch Löhr mit 165 Kegeln prächtig. In den Sätzen 2 (132) und 3 (125) folgte ein kleiner Durchhänger, ehe sich Löhr mit 147 Kegeln im letzten Durchgang auf 569 brachte. Gegen seinen Kontrahenten Dominik Benaburger (555 Kegel) setzte er sich damit mit 3:1 Sätzen durch und holte Punkt Nummer 1 für Zeil.

Den zweiten Zähler sollte Mister Zuverlässig, Holger Jahn, beisteuern. Doch auch dieser Plan scheiterte kläglich. Jahn, der zu keiner Zeit wirklich in sein Spiel fand, machte nach drei Sätzen (140, 137, 126) Platz für Oliver Faber, der 135 Kegel beisteuerte. Am Ende kam die Kombination auf 538 Kegel. Michael Plössl brachte 583 Kegel auf den Totalisator und sicherte das 3:1 für die Gastgeber.

50 Kegeln Rückstand und dem wohl besten Schlusspaar der Liga, Milan Wagner und Jan Hautmann, sahen sich Marco Endres und Bastian Hopp gegenüber. In den entscheidenden Situationen hatte der Hirschauer immer die richtige Antwort parat und zog Hopp damit den Zahn. Am Ende unterlag der Zeiler mit 1:3 und 568:599.

Einziger Zeiler Lichtblick an diesem Tag war Marco Endres. Starker Kampfgeist und Siegeswille ließen den jüngsten Zeiler den Top-Akteur der Hirschauer besiegen. Mit 2,5:1,5 Sätzen und starken 595:577 Kegeln gewann Endres den zweiten Mannschaftspunkt für Zeil.

Nicht unerwähnt bleiben, soll die absolute Ausnahmeleistung des Ex-Zeilers Stefan Seitz (Schneidawind), der mit 706 Kegeln als erst 14. deutscher Spieler die Schallmauer von 700 Kegeln knacken konnte. Im Heimspiel der 2.Bundesliga gegen Großbardorf erzielte Stefan mit 174, 186, 176 und 170 dieses tolle Ergebnis. gö

Die Ergebnisse: Michael Plössel - Olaf Pfaller 3:1 (568:540), Marcus Gevatter - Marcus Werner 2,5:1,5 (558:564)

Dominik Benaburger - Patrick Löhr 1:3 (555:569), Michael Plössl - Holger Jahn/Oliver Faber 4:0 (583:538)

Milan Wagner - Marco Endres 1,5:2,5 (577:595), Jan Hautmann - Bastian Hopp 3:1 (599:568)