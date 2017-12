Vierter Grafing prüft den VC Eltmann

Dass es im letzten Auswärtsspiel des Jahres 2017 nochmals richtig schwer wird, wissen sowohl Trainer Milan Maric wie auch alle seine Spieler vom VC Eltmann. Nach der überzeugenden Leistung gegen die Freiburger beenden die Oshino Volleys ihr Sportjahr in der 2. Volleyball-Liga Süd am Samstag (19 Uhr) beim TSV Grafing.



In Oberbayern wartet eine der stärksten Mannschaften der Liga auf den Tabellenführer aus Unterfranken. Zwar gelang im Vorjahr dort ein 3:1-Erfolg, doch es war extrem eng, und ohne Kapitän Sebastian Richter, der sich dort, wie vorher in Leipzig, in Bestform präsentierte, hätte es vermutlich einen Grafinger Heimsieg gegeben.



Die Zuversicht in Eltmann ist gewachsen

Die Eltmanner sind als amtierender Meister erneut erfolgreich in die neue Saison gestartet, führen die Tabelle mit elf Siegen in zwölf Spielen erneut an. Dies war vor Beginn der Saison angesichts der personellen Aufrüstung mehrerer Konkurrenten nicht ohne weiteres zu erwarten. Im Eltmanner Lager herrschte die Meinung, dass sechs Mannschaften um den Meistertitel kämpfen werden, darunter die Grafinger. Doch nun glauben die meisten der Eltmanner an die Titelverteidigung, und sollte auch in Grafing ein Erfolg gelingen, dürfte das Lager der Pessimisten noch kleiner werden.



Allerdings sind Milan Maric und Manager Rolf Werner vorsichtig, denn die Grafinger sind hochmotiviert, und es ist auch nicht unehrenhaft, in Grafing zu unterliegen. Die Tagesform dürfte kurz vor Heiligabend wohl die größte Rolle spielen. Im Vorfeld sind die Oshino Volleys, ob sie wollen oder nicht, Favorit in diesem Spitzenmatch beim Tabellenvierten, der sechs Zähler hinter den Eltmannern rangiert und diesen Rückstand natürlich verkürzen möchte.



Die Freisinger weisen ebenso eine Begegnung weniger auf als der VCE wie dessen schärfster Verfolger SV Schwaig, der zur letzten Begegnung vor der Weihnachtspause in Freiburg eine hohe Hürde vor sich hat.