VfR Kirchlauter im Heimspiel gegen den FC 08 Zeil ohne Glück

Auf einem Mittelfeldplatz hatte der VfR Kirchlauter das alte Jahr beendet und ging voller Zuversicht in das Spiel gegen den Spitzenreiter FC 08 Zeil, dem er schon in der Vorrunde ein 1:1 abgerungen hatte. Mit zwei Neuzugängen hatte sich der VfR verstärkt und wollte zu Hause weitere wichtige Punkte holen. Das verhinderten die Zeiler, als sie ausgerechnet mit einem Elfmeter ihre Führungsposition untermauerten.

Auch VfR-Vorsitzender Christoph Gockler war hoffnungsfroh, weil es bisher mit Spielertrainer Johannes Koch eigentlich ganz gut laufe und man mit Platz 7 in der Vorrunde zufrieden sei. Daniel Hartmann aus Weichendorf und Norman Krzywinski aus Wernsdorf sollen die Mannschaft verstärken. Man gehe allerdings nicht optimal aufgestellt in die Rückrunde, weil kein Vorbereitungsspiel hatte stattfinden können.

Trotzdem war der VfR Kirchlauter dem Spitzenreiter in der ersten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner, war gut im Spiel und hatte auch zwei gute Torchancen. Einen Fallrückzieher von Stefan März parierte der Zeiler Torwart Oliver Schmitt großartig. Der FC 08 kam nach der Pause immer besser ins Spiel, vermehrt zu Torchancen und verschaffte sich ein spielerisches Übergewicht. Es waren noch 25 Minuten zu spielen, als der Schiedsrichter aus heiterem Himmel auf den Elfmeterpunkt zeigte. Der Einsatz von VfR-Keeper Markus Geier an einem Gästestürmer wurde mit dem Strafstoß bestraft, den der Zeiler Sebastian Rausch sicher verwandelte. Die VfR-Spieler haderten jedoch mit dem Schiedsrichter, der fünf Minuten zuvor in ähnlicher Situation nicht gepfiffen hatte, als Johannes Koch gefoult worden war.

Kirchlauter warf nun alles nach vorne und hatte auch einige Chancen. In der 79. Min. stand den Fans der Torschrei schon auf den Lippen, als Kevin Bennett abzog, aber der FC-Schlussmann hervorragend hielt. Dann begannen für die Heimmannschaft verhängnisvolle Minuten.

In der 80. Min. kam es zu einer Rangelei zwischen dem Kirchlauterer Neuzugang Daniel Hartmann und seinem Zeiler Gegenspieler, bei der der Schiedsrichter nur noch das Revanchefoul des Kirchlauterers ahndete und diesen vom Platz stellte. Spielertrainer Koch sah in der 84. Min. die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels; die gleiche Farbkombination sah wenig später Heiko Wolf wegen Meckerns, so dass die Kirchlauterer die Partie mit nur acht Spielern beenden mussten.

Coach Koch zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft gegen den Spitzenreiter über weite Strecken durchaus zufrieden. Es habe einige Undiszipliniertheiten gegeben, die aber auch teilweise durch den Schiedsrichter mitverursacht worden seien. Natürlich gebe es für ihn viel zu tun. Allen voran müsste die Trainingsbeteiligung besser werden, um dann den besten Kader aufstellen zu können. Diesen brauche man, um beim Auswärtsspiel in Koppenwind zum Erfolg zu kommen.