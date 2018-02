VC Eltmann will sich keinen Ausrutscher leisten

Während die Volleyballer des VC Eltmann sich nach ihrem Erfolg zuletzt in Friedrichshafen in der 2. Liga Süd wieder in Richtung eines Medaillenplatzes orientieren, aber nach wie vor mit einem Punkt Rückstand dazu auf dem vierten Tabellenplatz in das Faschingswochenende gehen, steht ihr Gastgeber GSVE Delitzscher nach der 0:3-Niederlage in Schwaig mit dem Rücken zur Wand, da es in diesem Jahr möglicherweise zwei Absteiger geben könnte. Das Spiel beginnt am Samstag um 20 Uhr.



Trotz der 21 erreichten Punkte rangieren die Sachsen in der gefährdeten Region nahe am Abstiegsplatz, denn die beiden Youngstarteams aus Frankfurt und Friedrichshafen müssen nicht absteigen, und insbesondere die Talente aus Frankfurt mischen voll in der Liga mit.

GSVE-Trainer Pietzonka möchte natürlich aus diesem Dilemma heraus, und so wird den Eltmannern am Samstag, wie bereits im letzten Match der Vorsaison, ein hochmotivierter Gegner gegenüberstehen.



Besonders der 2,12-Meter-Mittelblocker Lukas Maase sowie der Ex-Schwaiger Ilja Büschel, der in dieser Saison in Delitzsch spielt, dürften mit viel Ehrgeiz in die Begegnung gehen. Auch Paul Lohrisch ist, wenn in Hochform, einer, der den Gegner regelrecht bombardieren kann, ebenso wie der schwergewichtige, aber sprunggewaltige Benedikt Bauer.



Umkämpft, aber fair

Dennoch, beim letzten Spiel der abgelaufenen Saison in Delitzsch ging es auch kämpferisch hoch her, besonders der reaktivierte Routinier Reichstein machte den Eltmannern zu schaffen, doch alles war fair, und es blieb auch die Zeit, zusammen noch etwas zu feiern. Das Team von Milan Maric hofft, dass das auch diesmal der Fall sein wird.



Der Eltmanner Coach bezeichnete diese Woche unabhängig vom Tabellenstand den GSVE Delitzsch als eine spielerisch unangenehme Mannschaft, die stets mit der Einstellung "Alles oder nichts" in ein Punktspiel gehe. Vor der 0:3-Niederlage in Schwaig hatte der GSVE drei Tiebreak-Spiele in Folge, und der 3:2-Heimsieg gegen Rüsselsheim sollte die Gefährlichkeit der Nordsachsen unterstreichen.

Für den VC Eltmann komme es auch am Samstag darauf an, in die Erfolgsspur zurückzufinden, so Milan Maric weiter. Er hofft, auch die derzeit noch leicht angeschlagenen Spieler wie Späth am Samstag noch einsetzen zu können, um mit der stärksten Formation in Sachsen anzutreten.



Bei der Mannschaftsaussprache nach den Niederlagen gegen Rüsselsheim und Schwaig hatten sich alle Spieler der Oshino Volleys dazu bekannt, bestmöglich zu trainieren und jedes kommende Punktspiel wie ein Endspiel anzugehen. Besonders Routinier Chris Nowak hatte dies von jedem gefordert, und kündigte an, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen.