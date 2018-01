VC Eltmann startet mit Sieg und Niederlage

Erfolgreich startete der VC Eltmann seine "Mission Titelverteidigung" in der 2. Volleyball-Liga Süd und gewann sein Auftaktspiel beim Volleball-Internat (VI) Frankfurt mit 3:1 (25:21, 20:25, 25:22, 25:23). Doch mussten die Oshino Volleys bei dieser Partie auch erkennen: Die Zeiten, in denen man sich mit sicheren Punkten bei den Internatlern versorgen kann, sind vorbei.



Matus Kalny, auch Trainer der sehr erfolgreichen Jugendnationalmannschaft Deutschlands, hatte sein Team hervorragend eingestellt. "Da werden sich noch einige andere warme Sachen anziehen müssen", sagte VCE-Trainer Milan Maric. 50 Zuschauer, meist die Eltern der 17- bis 19-jährigen Youngsters, beobachten neben dem mitgereisten Eltmanner Red-Barons-Fanclub ein extrem spannendes Spiel. Gleich im ersten Satz mussten die Eltmanner erkennen, dass dies kein leichter Spieltag werden wird.



Der Gegner hält vor allem im zweiten Satz dagegen

Die Frankfurter, ausgestattet mit Hünen wie Erik Niederlücke (2,05 Meter), Louis Kunstmann (1,98) oder Nils Rehmeier ließen sich vom Zuspieler Hannes Krochmann gerne einsetzen. Kein Ball wird verloren gegeben. Dennoch holten sich die Eltmanner den ersten Satz und führten im zweiten mit 12:7. Doch Kalny brachte seine Truppe wieder zurück ins Spiel. Auf die heftige Kritik ihres Trainers reagierten die jungen Spieler und gewannen den Satz eindeutig mit 25:20 Punkten. Ein Ausrufezeichen, dass die Eltmanner ernst in die Runde blicken ließ. Maric passte taktisch an, schickte für den dritten Satz Hans-Peter Nürnberger, der mit seiner Erfahrung mehr Ruhe ins Team brachte. Das zahlte sich aus. Maric variierte auch beim Aufschlag: "Janis Späth und Daniel Schmitt haben extrem gefährliche Aufgaben, das muss ich nutzen", sagte er. Mit 25:22 gewannen die Eltmanner den dritten Satz.



Die Frankfurter Talentschmiede gab aber nicht auf. Zwar waren die jungen Spieler oft enttäuscht, wenn einer der sauber präsentierten Angriffe im Block landete, doch blockten sie auch den Eltmann "Hammer" Mircea Peta zweimal hintereinander. Der steckte das aber locker weg, sah den Block im dritten aufeinander folgenden Angriff und platzierte einen Lob unerreichbar im Frankfurter Feld. Wieder setzten sich die Oshino Volleys auf 12:7 ab, wieder kamen die Frankfurter zum 21:21 zurück. "Die bessere Mannschaft im Volleyball zeichnet sich dadurch aus, dass sie die letzten beiden Punkte macht". Nach einem kurzen Schrecken setzten die Eltmanner diese Aussage von Maric um und gingen mit 25:23 knapp, aber doch als Sieger vom Feld.



Verdient hat Louis Kunstmann die Silbermedaille als wertvollster Spieler beim Verlierer erhalten. Die Goldmedaille ging an VCE-Mittelblocker Sven Kellermann, der von Merten Krüger vorzüglich bedient wurde. Wenn es zwei Auszeichnungen gegeben hätte, hätte wohl auch Mircea Peta eine bekommen.



In Frankfurt läuft bei den Eltmannern nicht viel

Nichts zu holen gab es für die Eltmanner dann am Sonntag bei der TGM Mainz-Gonsenheim. Mit 0:3 musste sich der VCE zum Abschluss des Doppelspieltags in der 2. Volleyball-Liga Süd klar geschlagen geben. VCE-Coach Milan Maric schickte anfangs Nowak, Krüger, Kellermann, Kolbe (als Libero) Peta und Engel auf das Feld. Mainz ging schnell mit 5:1 in Führung, wobei sich Neuzugang Lohmann mit guten Aktionen einbrachte. Über die Stationen 6:3 und 7:4 ging es weiter, und zur ersten technischen Auszeit führten die Gastgeber mit 8:5. Dann sorgte Johnny Engel, dem tags zuvor nicht alles gelungen war, für das 9:6. Mainz erhöhte auf 10:6, Peta konterte zum 10:7, Engel verkürzte zum 10:8. Nach dem 11:8 durch Reinhardt, der den Block anschlug, blieben die Oshino Volleys auf Schlagdistanz, kamen durch Schippmann zum 11:10-Anschlusspunkt. Freiwald sorgte für das 12:10, und ein Reinhardt-Ass führte zur 13:10-Führung. Beim Stand von 16:11 ging es in die zweite Auszeit.



Der 17. Punkt durch Freiwald zwang dann Milan Maric zum Handeln. Doch Petas Hammer ging ins Aus. Mit 19:12 lagen die Eltmanner schon deutlich zurück, und ein Ball an die Decke brachte einen weiteren Mainzer Punkt. Die Eltmanner verkürzten auf 20:14, und nach dem 21:15 musste erst einmal gewischt werden. Über die Stationen 22:15, 23:15 (Freiwald) und 23:17 gab es bei 24:17 den ersten Satzball für Mainz, der auch gleich saß.



Deutliche Worte von Trainer und Manager

Deutliche Worte gab es in der Pause, sowohl von Milan Maric als auch von Manager Rolf Werner, und dies sorgte dafür, dass der VCE im zweiten Satz couragiert begann. Doch nach wenigen Minuten stand es wieder 4:1 für Mainz, ehe die Eltmanner sich zum 4:3 wieder herankämpften. Nach dem 6:4 war Peta erfolgreich, doch Mainz ließ den Ausgleich nicht zu, und wieder ging es mit 8:5 in die technische Auszeit.



Engel sorgte für das 9:6, doch Kretschmer machte den zehnten Punkt. Doch dann zogen die Mannen von Trainerin Aline Reinhardt zum 14:7 davon. Nach einem langen Ballwechsel ging der Punkt zum 15:8 wieder an die Gastgeber. 15:9 hieß es durch Richter, der nun mit Hansi Nürnberger in das Spiel gekommen war. Nach dem 16:9 und 18:9 nahm der Eltmanner Coach eine Auszeit. Peta explodierte dann, und brachial erzielte er den zehnten Punkt. Nach dem 19:11 analog des ersten Satzes gab es das 19:13 durch Nowak. Nachdem Nowaks Aufschlag im Netz gelandet war, erhöhte die TSG auf 23:13 und 24:13. Mit 25:14 und damit dem 2:0 für Mainz deutete sich eine Eltmanner Pleite an.



Im dritten Satz war der VCE über weite Strecken dran. Bei der ersten technischen Auszeit stand es 8:7, bei der zweiten 16:15. Zwischenzeitlich hatte der VCE beim 12:11 und 13:12 sogar vorne gelegen. Der vielleicht entscheidende Punkt war der für die Mainzer zum 19:16 nach einem absolut sehenswerten Ballwechsel. Diesen Rückstand vermochten die Eltmanner nicht mehr wettzumachen. Über 21:18 und 24:19 sicherten sich die Gastgeber den dritten Durchgang mit 25:20 und damit auch den Gesamtsieg. Zum wertvollsten Spieler bei den Eltmannern wurde Zuspieler Merten Krüger erkoren.