VC Eltmann muss trotz eines 3:0 kämpfen

Ein Spaziergang war es für die Volleyballer des VC Eltmann in der 2. Volleyball-Liga Süd nicht, ehe ihr 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)-Sieg über den SSC Karlsruhe feststand. Die Karlsruher begannen furios und wehrten sich lange.



Erst nach dem 0:3 gelang Peta der erste Punkt für Eltmann. Schnell kristallisierte sich heraus, dass der extrem aufschlagstarke 1,87-Meter-Mann Benjamin Loritz dem Karlsruher Spiel seinen Stempel aufdrücken würde. Doch Schockstarre trat bei Oshino-Kapitän Sebastian Richter und seinen Mitspielern nicht ein. Nach der ersten technischen Auszeit blies Richter mit dem 6:8 zur Aufholjagd. Mircea Petas Ass zum 9:9 war ein echtes Glanzlicht. Sven Kellermann blockte bisweilen solo, zeichnete für das 12:12 und die anschließende erste Führung der Oshino Volleys verantwortlich. Und dank eines engagierten Timon Schippmann ging es mit 16:15 in die zweite technische Ein-Minuten-Pause.



Doch die "Riesen" im Karlsruher Mittelblock ließen nicht locker. Der SSC legte nochmals mit dem 18:19 vor, doch bei den Oshinos kam keine Nervosität mehr auf, und Kellermann und Peta, wiederum mit Ass, kippten den Satz. Tobias Werner zeigte als Libero seine bislang beste Saisonleistung, und so sorgten die Eltmanner für eine 22:19-Führung. Kellermanns Punkt zum 24:21 bereitete den Weg zum 25:22-Erfolg.



Im Gegensatz zum ersten Spielabschnitt prägte im zweiten Durchgang Eltmann das Geschehen über die Stationen 8:5, 10:7, 15:12 und 16:13. Als Chris Nowak das 23:17 für die Oshino Volleys markierte, schien alles gelaufen. Beim Stand von 23:21 wurde es zwar nochmals eng, doch dann machten die Eltmanner mit 25:21 auch diesen Durchgang zu.



Erster Matchball sitzt

Satz Nummer 3 verlief dann ähnlich wie der zweite. Richter (Annahme) und Krüger im Zuspiel führten Regie, nach der zweiten Auszeit wurde es nochmals knapp, als Thorben Sandmeier ein Ass zum 17:17 setzte. Aber dann hatte Eltmann wieder eine Serie, und mit dem 24:19 durch Schippmann war das Match gelaufen. Kellermann schlug zum ersten Matchball auf, der auch gleich zum Erfolg führte.

Der Eltmanner Trainer Milan Maric bescheinigte dem SSC mit seinem italienischen Coach Diego Ronconi Kampfgeist und hohes spielerisches Potenzial. Deshalb sei er sehr froh, so Maric, dass sich nach dem gewohnt hochemotionalen Unterfranken-Derby gegen Hammelburg vor mehr als 800 Fans seine Mannen erneut als geschlossenes Team präsentierten, bei dem auch die Wechselspieler ihren Beitrag leisteten. Der Coach merkte noch an, auch die Zeit der Karlsruher werde in der langen und heißen Saison noch kommen.



Der VC Eltmann freute sich über den achten Sieg in dieser Saison, bleibt aber weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, denn Spitzenreiter Rüsselsheim II mit dem argentinischen Trainer Ferradas, mit Spielgestalter Anton Borger und Topscorer Phillip Schumann patzte auch nicht. Die Reserve der Rhein-Main Volleys hat weiterhin trotz eines Sieges weniger als die Oshinos in der Tabelle einen Punkt mehr, dank des Tiebreak-Festivals in vielen Begegnungn dieser Saison.



Für Milan Maric und seine Mannschaft geht es nun nach Leipzig, bevor am Sonntag, 3. Dezember, der VC Eltmann das junge Team von Friedrichshafen II empfängt und eine Woche später die in dieser Saison auch wieder starken Freiburger.