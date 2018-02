VC Eltmann mit neuem Mut an den Bodensee

Die Volleyballer des VC Oshino Volleys Eltmann (4.) sind am heutigen Samstag (16 Uhr) in der 2. Liga Süd beim bislang erfolglosen Schlusslicht der Tabelle, VfB Friedrichshafen II, zu Gast. In der Mannschaftssitzung am Dienstag haben die Eltmanner nüchtern nochmals die Spiele in Rüsselsheim (1:3) und gegen Schwaig (0:3) analysiert, um für die restlichen Punktspiele gerüstet zu sein und diese selbstbewusst anzugehen.

In den Gesprächen spielten vor allem die zu harmlosen Aufschläge in den letzten beiden Begegnungen eine Rolle. Man war sich einig, dass nun jede Partie bis zum Saisonende ein Endspiel sei.

Die Friedrichshafener "YoungStars" haben einen Doppelspieltag vor sich: Am Samstag empfangen sie Eltmann, am Sonntag die Leipzig-Volleys. Sie sind der Meinung, gegensätzlicher könne ihr Wochenendprogramm nicht sein. Während mit Eltmann ein Meisterschaftskandidat vorstellig werde, gehe es tags darauf gegen einen Abstiegskandidaten, der erst ein Spiel - gegen die Friedrichshafener "YoungStars" - gewonnen hat. Allerdings erhält Trainer Adrian Pfleghar verstärkt Hiobsbotschaften, was Verletzungen bei seinen Schützlingen angeht. Besonders bitter ist der Ausfall von Zuspieler Tobias Hosch, auch die Einsätzen anderer Akteure wie Alexander Spintzyk und Marco Frohberg sind fraglich. Sicher sei nur, dass Zuspieler Nicolas Hornikel sein Saisondebüt geben wird.

Bei den Eltmannern sind nach derzeitigem Stand alle Spieler an Bord. Routinier Chris Novak, er der beim 0:3 gegen den SV Schwaig verhindert war, rief alle Mitspieler zu einer kämpferischen Leistung in allen noch ausstehenden Punktspielen auf.

Sicher ist es für Sebastian Richter und seine Mannschaftskameraden eine etwas ungewohnte Situation, mit zwei Niederlagen gegen Mitfavoriten im Gepäck nach Friedrichshafen zu fahren, wo man im Vorjahr das erste inoffizielle Meisterschaftsfoto machen konnte. Der VCE war damals uneinholbar, obwohl noch Spiele ausstanden. Doch in dieser Saison ist es etwas anders. Sechs Teams haben derzeit 30 und mehr Punkte, spielen um den Titel mit, und vermutlich dürfte auch dieses Wochenende von Tiebreaks geprägt sein.

VC Eltmann: Kessel, Novak, Engel, Peta, Richter, Schmitt, Kolbe, Krüger, Nürnberger, Kellermann, Späth, Werner, Knauer, Bibrack