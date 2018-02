VC Eltmann holt nur einen statt zwei Siege

Dieser Abend verlief beileibe nicht so, wie es sich die Fans des VC Eltmann nach dem schwer erkämpften Auswärtssieg in Delitzsch vorgestellt hatten. Anstatt eines erlösenden Sieges gab es eine unerwartete 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 22:25)-Niederlage gegen den TSV Unterhaching II in der 2. Volleyball-Liga Süd.



Mit dieser Heimniederlage sind die Chancen für das Maric-Team, den Meistertitel aus dem Vorjahr aus eigener Kraft zu verteidigen, merklich gesunken. Was der Auswärtssieg in Delitzsch wert war, beweist die Tatsache, dass der GSVE in Fellbach mit 3:1 als Sieger vom Platz ging.



Pech in der Endphase des Satzes

Nur wenigen Beobachtern in Eltmann schwante, dass der von den Hachingern gekippte erste Satz der Anfang eines Niedergangs war, der besonders im total verrückten dritten Satz mit seinem katastrophalen Auftakt deutlich zum Ausdruck kam. Bereits im ersten Satz zeigte sich in der Schlussphase, das die bis dahin eigentlich gut agierenden Maric-Schützlinge nach ständiger Führung einen 23:21-Vorsprung nicht in einen Satzgewinn ummünzen konnten. Eine Antennenberührung und wenig später ein Ass von Dimitrov ermöglichten den Gästen den Triumph. 23:25 stand es plötzlich nach vier Punkten der Gäste in Folge.



Im zweiten Durchgang sah es lange ausgeglichen aus, bis zum 8:8 war es wiederum knapp. Doch die Unterhachinger führten mit 16:13, als es in die zweite technische Auszeit ging. Die Oshino Volleys kämpften sich wieder heran, glichen nach Punkten von Richter, Peta und Späth aus und gingen selbst durch ein Peta-Ass mit 18:17 in Führung. Nach dem 20:18 gelang Späth über die Mitte mit einem Aufsteiger das 21:18. Nach dem 22:20 sah man einen interessanten Ballwechsel mit einer spektakulären Fußabwehr von Peta, die Kellermann letztlich in die 23:20-Führung ummünzte. Wenig später stand der Oshino-Block sehr gut, und auf das 24:21 folgte gleich ein technischer Fehler der Gäste, es gab den Satzausgleich. Für die 400 Zuschauer war die Welt wieder in Ordnung. Den dritten Abschnitt eröffnete Eltmann mit einem Punkt von Peta, um anschließend "unmeisterlich" mit 2:8 klar Rückstand zu geraten.



Spätestens hier hätte der eine oder andere Spielerwechsel vielleicht etwas bewirkt, da an diesem Abend einige auf dem Feld, nicht nur Engel und Werner, nicht ihren besten Tag hatten. Nach dem unakzeptablen 12:19 und dann gar 13:22-Rückstand verhinderte lediglich eine Superserie von Mircea Peta mit drei Assen binnen weniger Minuten ein blamables Satzergebnis. Die Oshino Volleys kamen auf zwei Punkte (21:23) heran, doch nicht zum Satzgewinn (21:25).



Und ähnlich ging es weiter. Merten Krüger servierte seine weiten Pässe, doch der "Hachinger Hammerblock" hielt trotz einer 8:6-Führung der Eltmanner auch im vierten Satz stand. Neben Dimitrov zeigte auch Sagstetter bei den Gästen knallharte Aufschläge, die ihm auch die Ehrung zum wertvollsten Spieler beim Gast bescherten. Und als nach der 21:18-Führung ein eigentlich sehenswerter Lupfer von Krüger keinen Erfolg brachte, kippte auch dieser Satz.

Danach gab es lange Diskussionen, die sich über eine Stunde hinzogen. Vielleicht hätte die Hereinnahme von Schmitt mit einer taktischen Umstellung des Spielsystems auf kurze Pässe und ein stets beruhigend wirkender Routinier Nowak am Netz das Ärgste verhindern können - aber das bleibt, wie immer in solchen Fällen, Spekulation.



Nach diesem denkwürdigen Abend schien die Titelverteidigung in weite Ferne gerückt, denn Schwaig war in diesem Moment sieben Punkte enteilt. Doch aufgrund der Schwaiger Niederlage am Sonntag hat der VCE weiter eine Chance.



Wiedergutmachung gegen Frankfurt

Am gestrigen Sonntag lief es für den VC Eltmann dann deutlich besser als tags zuvor. Gegen das Team des Volleyball-Internats Frankfurt setzte sich der Gastgeber mit 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) sicher durch.

Eltmanns Wiedergutmachung nach der Niederlage gegen Unterhaching begann mit einer 8:5-Führung bei der ersten technischen Auszeit. Danach bauten die Oshino Volleys dieses Polster aus und hatten beim 24:15 acht Satzbälle. Gleich der erste, Späth hatte aufgeschlagen, sicherte den Erfolg, denn Strobel schmetterte am Block vorbei ins Feld. Im zweiten Abschnitt war es enger, bis zum 15:17 lagen die Gäste auch immer wieder vorne. Dann gelang dem VCE dank eines Fehlaufschlags und eines Peta-"Hammers" der Ausgleich zum 17:17.

Eltmann erhöhte das Tempo, vor allem dank Peta, doch die Frankfurter blieben bis zum 21:20 dran. Dann jedoch punkteten bis zum Satzende nur noch die Eltmanner.

Satz 3 begann dann mit einem mächtigen Hieb von Peta, aber die Internatler konterten und kamen zum 1:3. Doch die Oshino Volleys ließen nicht locker, erkämpften die 4:3-Führung und lagen bei der technischen Auszeit auch durch Johnny Engel, der erfolgreicher spielte als am Vortag, mit 8:7 vorne.

In der nachfolgenden Phase verletzte sich David Strobel am Fußgelenk bei der Aktion, die zur 10:9-Führung für Eltmann führte. Kapitän Sebastian Richter kam in das Spiel, machte gleich den Punkt zum 11:10, und dank einer guten Blockaktion von Krüger und Späth erhöhten die Gastgeber auf 12:10. Es folgte das 13:10 durch Engel. Mit 16:13 ging es in die technische Auszeit.

Die Frankfurter aber wollen sich nicht so einfach geschlagen geben und schafften beim 16:16 und 17:17 den Gleichstand. Dann folgte eine artistische Fußabwehr von Engel, die mit Beifall bedacht wurde, und wenig später, nach einer Blockaktion der Oshino Volleys, erhöhte sich die Führung auf 21:17.



Bei einem Flatteraufschlag von Kellermann verschätzte sich die Annahme der Frankfurter. Eltmann erhöhte auf 24:17, war dann jedoch bei den ersten drei Matchbällen zu inkonsequent. Trainer Milan Maric reagierte mit einer Auszeit und dann kam der erlösende Schrei, als Späth den Block der Frankfurter überspielte und auch der dritte Satz an die Gastgeber ging.

Beifall begleitete die Entscheidung, die Goldmedaille des wertvollsten Spielers im Siegerteam an David Strobel zu vergeben, der sich im dritten Satz verletzt hatte. Diese nahm Kapitän Sebastian Richter entgegen und brachte sie in die Kabine zu Strobel an die Krankenliege. Nach der kritikwürdigen Leistung vom Samstag sorgten die Oshinos mit dem 3:0 , abgesehen von der Verletzung von David Strobel, für einen versöhnlichen Abschluss des Doppelspielwochenendes.