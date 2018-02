VC Eltmann holt 3:1-Sieg nach hartem Kampf

Es war ein harter Kampf, aber schließlich holten sich die Oshino Volleys des VC Eltmann mit 3:1 (28:30, 25:21, 25:21, 25:22) im Kampf um die Spitzenplätze der 2. Volleyball-Liga Süd am Samstag drei Punkte beim GSVE Delitzsch. In der kampfbetonten Begegnung wurde jederzeit deutlich, dass beide Teams den Sieg unbedingt wollten.



Im ersten Satz war es vom Anfang bis zum letzten Ball knapp, das 8:5 für Eltmann bei der ersten technischen Auszeit war die Ausnahme. Nach dem 16:16 sahen die Zuschauer erstmals die Delitzscher Führung, nachdem der Ball die Decke berührt hatte. Doch beim 18:18 und 19:19 war wieder alles ausgeglichen. Dann gelang dem GSVE das 22:19, was VC-Trainer Maric zu einer Auszeit nötigte. Doch der Gastgeber blieb erst einmal vorne. Ein Ball der Eltmanner knapp ins Aus brachte Delitzsch den ersten Satzball, der jedoch nichts brachte. Es ging in die Verlängerung. Beide Teams hatten da Satzbälle, ehe Delitzsch mit 30:28 erfolgreich war.



Am Ende nervenstark

Der zweite Satz begann ausgeglichen, ehe der Gast aus einem 4:4 ein 4:8 machte. Über 5:10, 5:14 und 7:15 blieben die Eltmanner vorne, doch über 15:19 kamen die Delitzscher zum 18:20 heran. Auch das 18:22 war kein Ruhekissen, es stand plötzlich 21:23. Doch danach ließen die Eltmanner nichts mehr zu und glichen mit 25:21 zum 1:1 nach Sätzen aus.



Satz Nummer 3 brachte erneut zunächst ein offenes Rennen bis zum 13:13. Eltmann setzte sich dann auf 17:13 ab, doch der GSVE ließ nicht locker, kam immer näher heran und auch zum 20:20-Ausgleich. Nach dem 21:23 stand der Eltmanner Block, und erneut mit 25:21 holte sich der VCE den dritten Durchgang.



Der vierte Abschnitt begann mit einem spektakulären Abpraller an die Decke, und wieder war es eng. Nach einem Hinterfeldangriff durch Mircea Peta gingen die Oshino Volleys mit knapper 16:15-Führung in die zweite technische Auszeit. Die nachfolgenden Szenen hatten es in sich. Nach dem 18:18 touchierte der Ball die Decke, Eltmann kam zum 18:19, es gab lautstarke Proteste gegen die Schiedsrichter und gegen Krüger, der sich hier die Gelbe Karte einhandelte. Kurz darauf gab es "Gelb" gegen den aufbrausenden Delitzscher Trainer Pietzonka, und das Schiedsrichtergespann hatte es bei den Einheimischen endgültig verscherzt.



Peta erzielt wichtige Punkte

Trotz einiger diskussionswürdiger Entscheidungen in kurzer Folge zeigte das Referee-Gespann aus Sachsen viel Geduld, ließ mit sich diskutieren, was von Zuschauern als Schwäche gewertet wurde. Die Kritik kam von beiden Seiten, doch es gelang, ohne Roten Karton auszukommen. Ein Teil der Delitzscher Fans hatte neben den Unparteiischen auch Merten Krüger als Stein des Anstoßes ausgemacht, was ihm bei der nachfolgenden Ehrung als wertvollster Spieler Pfiffe einbrachte, doch er stellte sich der Diskussion mit dem Hallensprecher. In der "heißen" Endphase des Satzes kämpften beide mit enormem Einsatz. Mircea Peta machte wichtige Punkte, und mit 25:22 machten die Oshino Volleys den 3:1-Sieg klar.