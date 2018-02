VC Eltmann gewinnt standesgemäß 3:0

Mit einem standesgemäßen 3:0 (25:17, 25:18, 25:22)-Auswärtssieg bei den Young-Stars in Friedrichshafen haben die Oshino Volleys des VC Eltmann die gefühlte Krise nach den Niederlagen gegen Rüsselsheim und Schwaig überwunden. Dennoch weisen sie zu den führenden Teams der 2. Volleyball-Liga Süd, Grafing und Schwaig, weiterhin vier Punkte Rückstand auf.



Ausgehend vom gegenseitigen Versprechen in der Mannschaftssitzung vom vergangenen Dienstag legten die Oshinos diesmal gemäß den Worten von Trainer Milan Maric mehr Wert auf druckvolle Aufschläge, um auch in allen noch anstehenden Punktspielen der Saison gegen jeden Gegner gerüstet zu sein und selbstbewusst die Partien anzugehen. Ziel ist es, sich die Aufstiegschance zu erhalten.



Sven Kellermann, der Mittelblocker, in Friedrichshafen als wertvollster Spieler der Eltmanner mit der MVP-Medaille in Gold ausgezeichnet, legte dabei in allen drei Sätzen Aufschlagserien hin. Doch versuchten sich auch die Youngstars mit harten Sprungaufschlägen, was anfangs beiderseits nicht voll gelang.



Mehr Druck gefordert

Beim Stand von 9:11 nahm Maric eine Auszeit. Obwohl Annahme und Block, diesmal spielte Max Kessel von Beginn an, gut klappten, forderte er noch mehr Druck. Nach dem 9:12 durch Strobel besorgte Kellermann wenig später das 14:16, und nach der zweiten technischen Auszeit erhöhte Strobel durch einen Hinterfeldangriff auf 14:18, und ein Doppelblock mit Engel und Kessel sorgte für das 14:19. Und die Eltmanner Serie ging weiter bis zum 14:22 durch einen Nürnberger-Angriff gegen einen Dreierblock.



Zwar kamen die "Häfler" noch auf 17:24 heran, doch beendete ein Angriff von Max Kessel den ersten Satz mit dem 17:25.



Im zweiten Abschnitt hielten die Youngstars bis zum 14:15 gut mit, besonders Max von Berg setzte sich mehrfach gut in Szene. Doch dann sorgten Nürnbergers 14:16 und mehrere Flatteraufschläge von Johannes Engel dafür, dass Eltmann bis auf 16:23 davonzog. Und Engel verwandelte dann auch selbst den Satzball zum 18:25.



Engel legt vor

Im dritten Satz war es wieder Engel, der anfangs dafür sorgte, dass die Oshino Volleys mit 5:1 in Führung gingen. Doch die Gegenwehr der Youngstars flammte nochmals auf, wieder zeigte sich von Berg stark in der Annahme, was ihm letztlich die MVP-Silbermedaille einbrachte und zum 5:5-Gleichstand führte. Mitte des Satzes hatte Eltmann die Führung wieder auf 14:11 ausgebaut, doch die Pfleghaar-Schützlinge glichen erneut aus. Allerdings war dann Hansi Nürnberger dafür verantwortlich, dass die Eltmanner mit einem 16:15 in die zweite technische Auszeit gingen. Anschließend erhöhte Strobel auf 15:17. Allerdings ließen die Friedrichshafener auch bis zum 21:23 nur einen Zweipunktevorsprung zu. Daniel Schmitt war mit einem Lob erfolgreich und punktete auch anschließend zum 21:24 mit einem Flatteraufschlag. Mit dem zweiten Matchball beendete Engel das Match. Und mit einem 3:0-Sieg im Gepäck traten die Eltmanner die Heimfahrt an.



Nun nach Delitzsch

Auch in der nächsten Woche sind die Eltmanner Oshino Volleys auf Reisen, doch in Delitzsch dürfte es trotz der anstehenden Faschingsbälle allerorts etwas schwerer werden, denn die Pietzonka-Schützlinge stehen in dieser Saison nach der 0:3-Niederlage in Schwaig trotz ihrer 21 Punkte mit dem Rücken zur Wand.