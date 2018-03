TV Königsberg verliert in letzter Sekunde

Die Handballer des TV Königsberg (6.) haben zum Saisonausklang in der Bezirksliga Unterfranken Nord nach einem furiosen Spielbeginn in den Schlusssekunden vom TSV Karlstadt (7.) die Niederlage eingeschenkt bekommen. Die Gäste gewannen mit 23:22 (9:11) und verschafften sich letzte Sicherheit im Abstiegskampf.

Der TV Königsberg startete konzentriert und hatte sich nach fünf Minuten auf 5:0 abgesetzt, ehe dem TSV Karlstadt der erste Treffer gelang. Während die Abwehr kompakt stand und alles weitere von Torwart Tobias Valtenmeier geklärt wurde, klappte auch im Angriff so gut wie alles. Nach dem 7:1 wendete sich jedoch das Blatt: Nach zehn torlosen Minuten des TVK glichen die Gäste in der 22. Minute aus. In den Minuten bis zur Halbzeit wogte das Spiel hin und her, bis zur Pause schafften es die Gastgeber jedoch, sich wieder zumindest bis auf 11:9 abzusetzen.

Nach dem Wiederanpfiff legte der TVK weiter bis auf 13:9 vor und hielt diesen Vorsprung eine Zeit lang, ehe der TSV in der 40. Minute mit dem 15:14 erneut den Anschluss herstellte. Kurze Zeit später hatten sich die "gelb-schwarzen Löwen" abermals sogar bis auf 19:15 abgesetzt. Die Gäste steckten jedoch nicht auf: In der 55. Minute zappelte der Ball erneut zum Ausgleich im Netz. 20:20 zeigte jetzt die Anzeigetafel in der Haßfurter Dreifachturnhalle.

Die Handballfans erlebten eine hochspannende Schlussphase. Eineinhalb Minuten vor dem Ende kassierte Karlstadt noch einmal eine Zeitstrafe, der TVK wusste den Platz zu nutzen und traf. Im Gegenzug kassierte er jedoch über Rechtsaußen abermals den Ausgleich. Der Königsberger Trainer Willi Barthelmes nahm noch einmal eine Auszeit und stellte das Team für den letzten Angriff ein. Abermals räumte das Team ab und kam auf der rechten Seite frei vor dem Tor zum Wurf, traf allerdings nur die Latte. Im Gegenzug nahmen die Gäste geschickt die Zeit von der Uhr, um in den letzten Sekunden ihren Siegtreffer zu erzielen - erneut durch ihren Rechtsaußen.

Mit dieser knappen Niederlage gegen eine kämpferische Karlstadter Mannschaft beendete der TV Königsberg seine zweite Bezirksligasaison auf dem sechsten Tabellenplatz - einen Platz vor dem Gegner aus Karlstadt. Ein starkes Comeback zeigte nach einem Jahr Handballpause Bastian Walk. Die kommende Saison wird der TVK mit einem stark veränderten Team bestreiten müssen, da einige Spieler die Mannschaft verlassen. Aus der erfolgreichen A-Jugend werden jedoch auch wieder einige Youngster nachrücken, so dass die Handballfans in den Haßbergen gespannt sein dürfen, wie sich das Königsberger Bezirksliga-Team im Herbst präsentiert, wenn es dann wieder um Punkte geht.

TV Königsberg: Valtenmeier, Schmidt - Rieger (6), Walk (6), Rausch (3), Böhm (3), Sinner (3/2), M. Schneider (1), Höche, Waldenmeier, Hofmann, B. Schneider, Käb, Thomas