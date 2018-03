TV Haßfurt feiert den Klassenerhalt

In der Volleyball-Landesliga Nord-West setzte sich der TV Haßfurt beim TSV Neunkirchen mit 3:1 (25:17, 25:21, 21:25, 25:20) durch und schaffte somit den Klassenerhalt, ohne in die unangenehme Relegation zu müssen.

Zu Beginn der Partie "waren wir unfassbar konzentriert und fokussiert und haben somit die ersten beiden Sätze solide gewonnen", sagte der Kapitän der "Turner", Tobias Kalb. Der TVH punktete im gesamten Spielverlauf mit hochkonzentrierten Annahmen, stabilen Blocks und einer wachsamen Feldabwehr. Auch im Angriff präsentierten sich die Haßfurter stark. Im dritten Durchlauf ließ die Lockerheit ein wenig nach, "und irgendwie hatten wir Angst vor dem Gewinnen", erklärte Kalb. Der Gastgeber wurde mit Blocks stärker, und somit mussten die "Turner" den dritten Durchgang abgeben. Der TVH sammelte sich wieder, fand zur Leistung wie in Satz 1 und 2 zurück und machte den Sack zum 3:1 zu.



Saisonfinale in Eibelstadt

Die Haßfurter dürfen nun ganz entspannt am 17. März beim Saisonabschluss zum Tabellenzweiten TSV Eibelstadt II fahren, möchten aber trotzdem, wie im Hinspiel, gewinnen, wie Kalb versicherte.