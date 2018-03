TV Ebern feiert wichtigen Heimsieg

Die Eberner TV-Handballherren haben ihren Fuß ganz massiv in die Tür zur nächsten Bezirksoberligasaison gestellt, denn sie bezwangen die SG FV 1912 Bamberg/Hallstadt mit 27:22 (13:9). Im Kampf um den Klassenerhalt war das der vielleicht schon entscheidende Schritt.

Beinahe ausverkauft war die Eberner Dreifachturnhalle am Samstagabend, die Tribünen waren wieder einmal bestens gefüllt. Trotz der tollen Unterstützung hatte der TV Ebern allerdings einen etwas nervösen Start. Während die 6:0-Abwehrreihe stabil stand und den Gästen den ersten Treffer erst nach fünf Minuten erlaubte, unterliefen den Ebernern im Angriff ein paar unnötige Abspielfehler, wodurch sie sich das Leben schwer machten.



So blieb es in der ersten Viertelstunde bis zum zwischenzeitlichen 5:5 ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gastgeber insbesondere durch zahlreiche Treffer des gut aufgelegten Justus Feldmann getragen wurden, den seine Mitspieler in gute Wurfpositionen brachten. Weitere Treffer, unter anderem von Weiß, brachten im Anschluss beim 9:6 und 10:7 eine erst einmal beruhigende Drei-Tore-Führung für die Eberner. Johannes Geuß verwandelte nach seiner Einwechslung seine Wurfchancen sicher, und so bauten die Eberner die Führung beim 12:7 sogar weiter aus. Da der Abwehrverbund weiterhin sicher stand, konnte sich der TVE es sogar leisten, vereinzelt gute Wurfmöglichkeiten zu vergeben, und ging dennoch mit einer 13:9-Führung in die Kabinen.



Alle Spieler wurden eingesetzt

Im zweiten Abschnitt machten die Eberner da weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten. Trainer Matthias Batzner hatte wenig zu beanstanden, brachte jeden Spieler zum Einsatz, und alle Akteure trugen ihren Teil zum weiter erfolgreichen Spiel in Angriff und Abwehr bei.



Weiterhin ließ die Eberner Abwehrreihe um Hippeli nur wenig zu, lediglich bei wenigen Rückraumwürfen der Gäste zeigte sie sich etwas zu passiv. Doch mit weiteren Feldmann-Treffern baute der TV Ebern seine Führung beim 21:14 sogar noch weiter aus. Ebenso baute Weiß mit einigen Gegenstoß-treffern seine Torbilanz aus, sodass der Abstand zehn Minuten vor Ende beim 22:15 weiter stabil war. Danach stellte Hallstadt die Abwehr auf Manndeckung gegen Feldmann und Dürrbeck um. Ebern kam mit dem Mehr an freier Spielfläche zu freien Würfen, scheiterte zunächst zwar am gegnerischen Torhüter, machte dann jedoch den Deckel auf die Partie und gewann verdient mit 27:22.



Damit sicherten sich die Eberner aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens den neunten Tabellenplatz und haben den Klassenerhalt nahezu sicher in der Tasche. Mit weiteren Siegen wollen sich die Eberner jedoch noch weiter in der Tabelle vorarbeiten.