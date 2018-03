Talente des TV Zeil viermal auf dem Podest

Bei den unterfränkischen Crossmeisterschaften haben die Nachwuchsläufer des TV Zeil kräftig mitgemischt. Viermal erkämpften sie sich Plätze auf dem Siegertreppchen.

Der TSV Gambach bei Karlstadt war Ausrichter der unterfränkischen Crossmeisterschaften. Mit 14 Nachwuchsläufern stellten die "Roten Teufel" des TV Zeil eine starke Abordnung, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Schnee und vereiste Waldpfade machten den Teilnehmern das Laufen sehr schwer, sorgten aber für den typischen Cross-Charakter.

Belohnt für ihren wochenlangen Trainingsehrgeiz in der Vorbereitung auf die Meisterschaften wurde die neunjährige Julina Gebhardt. Mit einem couragierten Auftritt erkämpfte sie sich überlegen den ersten Platz in der Altersklasse W9. Die drei Zeiler Mädchen Julina Gebhardt, Hanna Grosskopf und Emilia Köllmeier erliefen sich den dritten Rang in der Teamwertung.

Eine sehr starke Leistung zeigte auch Oskar Bayer in der Altersklasse M14. Er belegte den zweiten Rang und musste sich nur Ben Schicks von der TG 48 Würzburg geschlagen geben.

Ebenfalls zweite Plätze belegten die Zeiler Jugendlichen Anna Gebhardt in der U18 und Christian Müller in der Altersklasse U20.



Ergebnisüberblick

1160 m: Stefan Kreckel 5:28 Min./5. M10, Julina Gebhardt 5:48 Min./1. W9, Lena Grosskopf 6:00 Min./9. W11, Johann Timm 6:02 Min./8. M10, Philip Eville 6:31 Min./10. M10, Hanna Grosskopf 6:34 Min./5. W9, Leandra Scheller 6:37 Min./10. W12, Yannick Schäfer 6:39 Min./5. M13, Emilia Köllmeier 6:44 Min./6. W9

2290 m: Oskar Bayer 9:26 Min./2. M14, Enea Moritz 11:24 Min./8. M14, Bjarne Dölker 13:52 Min./9. M14

3420 m: Christian Müller 15:16 Min./2. U20, Anna Gebhardt 19:09 Min./2. U18

Mannschaftsergebnisse, W8/9: Julina Gebhardt, Hanna Grosskopf, Emilia Köllmeier - 3. Platz

M10/11: Stefan Kreckel, Johann Timm, Philip Eville - 2. Platz

M14/15: Oskar Bayer, Enea Moritz, Bjarne Dölker - 2. Platz