Talente der SG Eltmann gewinnen den Wanderpokal beim TSV Lohr

Zum vierten Mal richtete der TSV Lohr sein Schneewittchen-Turnier im Judo aus. Über 250 Starter trafen sich, um Punkte zu sammeln für den begehrten Wanderpokal. In den ersten beiden Jahren gewannen die Judoka des Ausrichters die Trophäe. 2016 ging der Pokal nach Bad Kissingen. In diesem Jahr war der Nachwuchs der SG Eltmann ausgezogen, um den Wanderpokal mit nach Hause zu nehmen, und das gelang auch.

Eltmann war in allen vier Altersklassen dabei. Dies war schon einmal die Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Titelmission. Los ging es mit den Jüngsten in der Altersklasse unter zehn Jahren. Hier war die SG zahlenmäßig am stärksten. Insgesamt gab es neun Podestplätze für die Eltmanner in dieser Altersklasse. Ganz nach oben schafften es Julius Schlee und Erik Wiesneth, Silber holten Leonie Pfister und Zaira Batykayeva. Mit ihren dritten Plätzen steuerten auch Heda Batykayeva, Lenz Berninger, Lui Müller, Oskar Heckelmann und Julius Möller wichtige Punkte für die Gesamtwertung und den Gewinn des Wanderpokales bei.

In der U12 starteten fünf SG-Judoka. Alle platzierten sich unter den ersten drei. Tim Belling und Tobias Löffler siegten in ihren Gewichtsklassen, Emely Pfister holte sich den zweiten Platz, wie schon ihre Schwester zuvor, und Mischa Nölscher sowie Mowsar Batykayev gewannen Bronze.

Weiter ging es in der U15. Hier rundete Julian Thierstein mit seinem ersten Platz sein erfolgreiches Judojahr ab und trug maßgeblich zum starken Gesamtergebnis bei. Die zwei dritten Plätze in der U15 gingen an Mansur und Mayerbeck Batykayev. In der abschließenden Kategorie, der U18, holte die SG drei weitere Topplatzierungen. Mohammed Samim Mohammad sicherte sich souverän und überzeugend die Goldmedaille. Abdul Matin Arabzadeh und Moritz Naumann steuerten zwei Bronzemedaillen bei.

Damit gewannen die Nachwuchssportler der SG Eltmann mit einem Punkt Vorsprung denkbar knapp den Wanderpokal vor dem Vorjahressieger aus Bad Kissingen und den Kämpfern aus Iphofen. Über diesen tollen Mannschaftserfolg freuten sich alle Beteiligten, ob Aktive, Betreuer oder Fans.