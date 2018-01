Steffen Rögele wird Coach der DJK Dampfach

Die DJK Dampfach, der Tabellendreizehnte der Fußball-Bezirksliga Unterfranken Ost, stellt die Weichen für die kommende Saison: Steffen Rögele wird neuer Chefcoach, da Enrico Wetz seine Trainertätigkeit zum 30. Juni aus privaten Gründen beenden und eine Auszeit nehmen will.

Rögele hat die DJK-Verantwortlichen mit seiner Fachkompetenz, Persönlichkeit und seinen Zielvorstellungen überzeugt. "Steffen Rögele ist unser absoluter Wunschtrainer", sagt Vorstand Bernd Riedlmeier. "Er hat alle Qualitäten, die er für diese Aufgabe braucht: gute Ausbildung, viel Erfahrung, hervorragende Referenzen und ein geschicktes Händchen bei der Nachwuchsförderung. Wir sind sehr froh, dass wir Steffen Rögele für die DJK gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er die Mannschaft weiterentwickelt."

Rögele ist 41 Jahre alt und Vater einer Tochter. Er hat eine erfolgreiche aktive Spielerkarriere hinter sich und ist 2002 mit dem FC Schweinfurt 05 in die 2. Liga aufgestiegen. Danach kickte er für den TSV Gerbrunn, FV Lauda und Würzburger FV, bis er 2007 wieder zum FC Schweinfurt 05 zurückkehrte. Nach seiner aktiven Zeit wurde er Co-Trainer beim FC 05 und war in den letzten sechs Jahren Spielertrainer bei der SG Hettstadt. Er ist derzeit der erfolgreichste Trainer in der Region, da er in der Vorrunde alle 16 Spiele mit seiner Mannschaft gewonnen hat.

Rögele hat sich für die DJK entschieden, weil er in Dampfach eine erstklassige Infrastruktur, die erforderliche sportliche Führung, den Spielerkader sowie eine familiäre Atmosphäre vorfindet. "Die Verantwortlichen haben mir ab dem ersten Gespräch das Gefühl vermittelt, der Wunschkandidat zu sein. Ich freue mich sehr auf diese durchaus schwierige, aber reizvolle Herausforderung. Ich wünsche der Mannschaft und meinem Trainerkollegen Enrico Wetz eine erfolgreiche Rückrunde. Bis dahin liegt mein Fokus voll auf meiner aktuellen Mannschaft SG Hettstadt, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen", fasst Rögele zusammen.

Wetz hat den Verantwortlichen des Vereins frühzeitig mitgeteilt, dass er aufhören wird. Nach vielen Jahren intensiver Trainerarbeit möchte er eine Auszeit nehmen, um mehr Freizeit für seine Familie zu haben.

Der Vorstand der DJK bedauert diese Entscheidung, will und muss sie aber dennoch akzeptieren und respektieren. "Natürlich ist es schade, dass Enrico uns verlassen will. Aber er ist offen und ehrlich damit umgegangen", so der Vorsitzende Riedlmeier. "Ich gehe davon aus, dass er bis zum letzten Spieltag nochmals richtig Gas geben wird und wir uns auf ihn zu 100 Prozent verlassen können." Wetz will nach einer intensiven Vorbereitung richtig angreifen und gemeinsam mit seiner Truppe das Ziel Klassenerhalt erreichen. "Wenn alle mitziehen, bin ich sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Und dafür werde ich bis zum letzten Spieltag alles tun", verspricht Wetz. Nach zweijähriger Tätigkeit will er eine Auszeit nehmen, obwohl er sich in Dampfach sehr wohlfühlt. "Vielleicht sieht man sich ja irgendwann wieder", sagt er.



Schulze-Happe neu im Tor

Kurz vor Ende der Winterpause meldet die DJK eine Verstärkung auf der Position des Torhüters. Malte Schulz-Happe (39) ersetzt den abgewanderten Jason Kürschner. Als Spielertrainer des FC Grünsfeld (Landesliga Odenwald) ist Schulze-Happe topfit. Er hat als Profi unter anderem beim SC Paderborn, Arminia Bielefeld und in der 1. dänischen Division gespielt. Die Verantwortlichen der DJK hoffen, dass er die Lücke auf der wichtigen Position des Torwarts schließt und ein richtig guter Rückhalt in der schweren Rückrunde für die Mannschaft wird.