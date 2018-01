Niederlage für Eltmann und Schippmann weg

Den Volleyballern des Verfolgers TSV Grafing ist die Revanche für die Vorjahresniederlage vollends geglückt. Die Oberbayern schlugen am Samstag vor 600 lautstarken Fans in voller Halle den Spitzenreiter der 2. Liga Süd, den VC Eltmann, glatt mit 3:0 (26:24, 25:22, 25:18).

Die Partie verdiente zumindest in den ersten beiden Sätzen inklusive der spielerischen Leistung der Gäste aus Unterfranken das Prädikat "erstligareif". Es war das letzte Spiel der ersten Halbserie und dürfte aus Eltmanner Sicht eine ähnliche Schockwirkung wie in der Vorsaison die 1:3-Niederlage gegen Hammelburg am letzten Heimspieltag haben. Die Niederlage ist längst kein Knock-out für den Meister und erneuten Titelanwärter, sie macht jedoch das Geschehen im Süden der 2. Liga wieder interessanter. Schmerzlich vermisst wurden krankheitsbedingt Kapitän Sebastian Richter, der im Vorjahr der entscheidende Faktor für den Sieg in Grafing war, und Hansi Nürnberger.



Schippmann wieder in Rottenburg

Dazu kam noch die Meldung, dass der von Personalsorgen geplagte Bundesligist TV Rottenburg Timon Schippmann verpflichtet hat. Die Eltmanner legten Schippmann keine Steine in den Weg. Gegen Düren feierte der 1995 geborene Außenangreifer bereits sein zweites Debüt beim schwäbischen Erstliga-Vorletzten. An Schippmann lag es nicht, dass der VCE in Grafing mit 0:3 verlor. Er versuchte im Zusammenspiel mit Regisseur Merten Krüger verschiedene Varianten. Engel, Peta und Kellermann setzten auch Akzente, doch gelang nicht alles, obwohl Eltmann in den beiden ersten Sätzen mit 20:18 führte, den Vorsprung jedoch zweimal nicht über die Ziellinie brachte.



Erster Satz lange offen

Der erste Satz war lange ein Kampf auf Biegen und Brechen. Das Grafinger 6:5 durch Mittelblocker Thomas Stretz und nachfolgend das 8:9 durch Schippmann eröffneten Match ein Asse-Festival. Und genau dazwischen lag einer der von viel Beifall begleitete Ballwechsel höchster technischer Qualität, der Grafing durch Zierhut die 7:6-Führung brachte. Auch der Punkt zum 12:12 war Werbung für den Volleyballsport. Es ging hin und her. Zweimal Engel und Peta brachten Eltmann auf die Siegstraße (20:22), doch es war wieder eine lange technische Sahneaktion, die Grafing das 22:22 brachte. Plötzlich hatten die "Oshinos" einen Blackout, es gab vier Punkte in Folge für die Oberbayern, dann doch nochmals den 24:24-Ausgleich dank Schippmann und eines weiteren Peta-Asses, aber der Grafinger Block besiegelte mit dem 26:24 den Satzerfolg der Gastgeber.

Im zweiten Satz wollte es Eltmann besser machen, führte mit 8:4 und 10:5. Der Meister hatte sich gefangen, konnte man meinen. Aber nicht lange, denn Grafing eroberte fünf Punkte am Stück. Dennoch ließen die Schützlinge von Trainer Milan Maric nicht locker, hielten einen knappen Vorsprung. Wieder war es Peta, der die Oshinos mit 19:17 in Führung brachte, doch dann zeigte auch dieser unverwüstliche Akteur erste Verschleißerscheinungen. Die Fehlaufschläge häuften sich, Höfer schmetterte die Grafinger mit 22:21 in Front, Schippmann glich nochmals aus, doch dann sorgte ein Aufschlag ins Netz für die Grafinger 24:22-Führung. Und gleich der erste Satzball saß - 25:22.

Nach der Pause legten die Grafinger los wie die Feuerwehr, blieben hochmotiviert und hatten auch das nötige Glück. Erst nach dem 5:1 begann die ernsthafte Gegenwehr von Krüger & Co. Engel gelang das 11:9 und wenig später Peta das 14:12. Doch weiter ging es nicht voran, der TSV baute seinen Vorsprung auf 18:13 aus, ging gar mit 21:14 in Führung, doch die schon totgeglaubten Eltmanner erhoben nochmals ihr Haupt, machten vier Punkte in Folge zum 21:17. Zierhut, einer der besten Grafinger sorgte für das 23:17 und die Vorentscheidung. Grafing nutzte gleich den ersten von sechs Matchbällen.

Das Spiel sah hochklassiges Volleyball und zwei sehr spannende Sätze, einen überragenden Wagner als Grafinger Zuspieler, der auch die "MVP"-Goldmedaille erhielt. Ein Glanzlicht war, als der Grafinger Libero Voggenreiter eine 120-km/h-Rakete an den Kopf bekam, nicht umfiel und der Ball zur Verblüffung aller im Eltmanner Feld zur Ruhe kam. Merten Krüger hatte auf Eltmanner Seite sein Bestes gegeben, bekam die "MVP"-Silbermedaille, aber im letzten Satz hatte auch er, ungewöhnlich für ihn, Netzbälle, ebenso wie Mircea Peta. Nach dem Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten Gotha in Sonneberg am 9. Januar kommen schon kurz darauf die Mainzer, wieder ein Knaller in der 2. Liga Süd.

VC Eltmann: Engel, Peta, Kolbe, Krüger, Kellermann, Späth, Schippmann, Kessel, Knauer, Schmitt, Werner, Bibrack