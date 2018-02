Neuzugänge bei SG Pfaffendorf/Gemeinfeld

Der Tabellenletzte der Fußball-A-Klasse Schweinfurt 6, die SG Pfaffendorf/Gemeinfeld, absolvierte ein recht erfolgreich verlaufenes dreitägiges Trainingslager. Unter den 30 Akteuren waren auch zwei Neuzugänge, Andreas Schneider vom FC Frickendorf und Thomas Matthis vom TSV Burghaslach. Sie sollen mithelfen, das rettende Ufer noch zu erreichen. In der Vorrunde ist beim Team rein gar nichts gelaufen, es wartet immer noch auf den ersten Punktgewinn, bei 17:62 Toren. Groß war das Verletzungspech. So mussten in dieser Spielzeit bisher sechs verschiedene Torhüter zwischen die Pfosten. Die Kameradschaft in der Truppe um Spielertrainer Deckert, für den nach Saisonende bei der SG Schluss ist, ist trotz der Misere bestens. Das Team hält zusammen und will bereits am kommenden Sonntag gegen die SG Lendershausen/Ostheim versuchen, in die Erfolgsspur zu finden. Neben dem recht strapaziösen Trainingslager kam auch der Spaß nicht zu kurz. Ein Höhepunkt war zweifelsohne das Aufeinandertreffen der gemischten Teams mit den Damen, nachdem deren Gegner abgesagt hatte. Zum Abschluss bezwang die Mannschaft noch den Tabellenzweiten der A-Klasse Bamberg 3, SG Reckendorf/Gerach, mit 4:3, was Hoffnung macht.