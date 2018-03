Lena Roth von der SG Haßberge gewinnt siebenmal

Mit großer Zufriedenheit können die Schwimmer der SG Haßberge auf die unterfränkischen Meisterschaften auf der 25-m-Bahn zurückblicken, die im Freizeitbad "Elsavamar" in Elsenfeld stattfanden. Die Schwimmer aus dem Haßbergkreis hielten bei all ihren Starts vorne mit und verbuchten 22 Mal Gold, 21 Mal Silber und sieben Mal Bronze für sich. Lena Roth gewann jeden ihrer Wettkämpfe und wurde damit siebenmalige Bezirksmeisterin. Acht Mitglieder der SG-Wettkampfmannschaft hatten sich mit ihren Trainern und Betreuern auf den Weg an den Untermain gemacht, um dort an zwei Tagen gegen die besten Nachwuchsschwimmer aus Unterfranken anzutreten.

Als jüngste Nachwuchsschwimmerin knüpfte Lea Zehe (Jahrgang 2006) an ihre guten Leistungen aus den vorangegangenen Wettkämpfen an. Über 50 m und 100 m Brust errang sie mit neuen persönlichen Bestzeiten zweimal die Silbermedaille. Gleich sechs Meistertitel gab es für Johanna Strobel (2005). Die junge Schwimmerin zeigte sich auf den Punkt in Topform und ließ mit teilweise stark verbesserten Zeiten der Konkurrenz über 50 m Brust, 100 m Brust und 200 m Brust sowie 100 m und 200 m Lagen keine Chance. Ihre Zeit von 3:01,02 Min. über 200 m Brust wurde von keiner anderen Schwimmerin an diesem Tag unterboten, so dass sie damit zusätzlich noch die offene Wertung für sich entschied. Dass sie daneben auch die Rückenlage bestens beherrscht, stellte sie mit Platz 2 über die 200-m-Distanz sowie ihren dritten Rängen über die 50 m und 100 m eindrucksvoll unter Beweis. Reihenweise zu neuen Bestzeiten schwamm auch Eleonora-Francesca Martani (2005) bei ihren Einzelstarts, wobei sie mehrmals knapp an den Medaillenrängen vorbeischrammte. Mit ihrem Können in der Schmetterlingsdisziplin sollte sie später aber noch wesentlich zum Erfolg der Lagenstaffel beitragen.



Die Staffeln mischen mit

Im Jahrgang 2003 dominierten Noreen Bertram, Lena Roth und Julia Strobel die Konkurrenz und machten die Meistertitel praktisch unter sich aus. Noreen Bertram siegte über die 50 m und 100 m Brust sowie die 50 m, 100 m und 200 m Rücken. Sie durfte sich damit als fünffache Bezirksmeisterin auf den Heimweg machen. Mit ihren Vizemeistertiteln über die 100 m Lagen und die 50 m Schmetterling unterstrich sie ihre Vielseitigkeit.

Julia Strobel wurde unterfränkische Meisterin über die 200 m Brust und 100 m Freistil, Vizemeisterin über die 100 m Brust, 50 m, 200 m und 400 m Freistil sowie 200 m Lagen und sicherte sich zudem die Bronzemedaille über die 100 m Lagen. Ihre Bilanz ist beeindruckend, da sie vor allem die anstrengenden längeren Distanzen bewältigte und dabei in keinem ihrer Läufe das Podium verpasste.

Die SG-Schwimmerin Lena Roth schlug bei allen ihren sieben Starts jeweils als Erste an. Über die 50 m, 200 m und 400 m Freistil, die 100 m und 200 m Lagen sowie die 50 m und 100 m Schmetterling war sie nicht zu bezwingen. Mit dieser Leistung kann die Schwimmerin nun auch mit großer Zuversicht die bayerischen Meisterschaften in den Blick nehmen.

In guter Verfassung zeigte sich ebenfalls Daniel Butsch (2003), der es auf insgesamt vier Vizemeisterschaften in drei verschiedenen Disziplinen brachte. Er schwamm über die 100 m Freistil, 50 m und 100 m Rücken sowie 50 m Schmetterling jeweils zu Silber und konnte dabei zur Freude der Trainer seine bisherigen Bestzeiten teilweise deutlich unterbieten.

Einmal den kompletten Medaillensatz gab es für Jonathan Bischoff. Seinen dritten Platz über die 100 m Freistil sowie seinen zweiten Rang über die 50 m Freistil krönte er mit einem souveränen Sieg über 100 m Brust. Dieser Erfolg ist umso beeindruckender, als er mit seiner Zeit von 1:08,08 Min. nicht nur die Wertung des Jahrgangs 2000 gewann, sondern auch insgesamt der Schnellste von allen Teilnehmern in dieser Disziplin war, was ihm auch den Bezirksmeistertitel in der offenen Wertung einbrachte.

Die gemischte 4x50-m-Lagenstaffel mit Noreen Bertram, Daniel Butsch, Eleonora-Francesca Martani und Johanna Strobel sicherte sich in 2:21,75 Min. ebenso Platz 2 wie die gemischte 4x50-m-Lagenstaffel mit Jonathan Bischoff, Daniel Butsch, Lena Roth und Julia Strobel in 1:57,85 Min.