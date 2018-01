Krepelka im Mittelpunkt beim Haßfurter Spiel in Freising

Als Petr Krepelka am 15. Oktober letzten Jahres bei einem Angriff im Auswärtsspiel der "Hawks" des ESC Haßfurt im Eisstadion des SE Freising vor dem Tor ohne Fremdeinwirkung ins Straucheln geriet, mit voller Wucht in die Bande knallte und dort regungslos liegenblieb, herrschte blankes Entsetzen. Drei Monate später ist der sofort notoperierte und lange im künstlichen Koma liegende 22-jährige Tscheche nach einem Bruch des fünften Halswirbels zwar weiter im Murnauer Unfallkrankenhaus. Doch es gehe Schritt für Schritt etwas bergauf, wie ESC-Trainer Martin Reichert vor dem Wiederholungsspiel in der Eishockey-Landesliga, Gruppe 1, am Freitag (20.15 Uhr) deutlich macht. "Allerdings", schränkt er ein, "ist es noch ein langer Weg für ihn. Im Augenblick geht es aber stetig etwas weiter. Das war für uns das schönste Weihnachtsgeschenk!"

Und auch wenn Krepelka beim Spiel des Spitzenreiters beim Tabellensiebten nicht dabei ist, steht er wegen der Solidarität der Freisinger doch im Mittelpunkt. Sie machen die Begegnung zu einem "Benefiz-Event" zugunsten des 22-Jährigen. Die Führungsmannschaft des Bayerischen Eishockeyverbandes (BEV) hat sich angekündigt und übernimmt die Schiedsrichterkosten, die normalerweise der Heimverein zahlen muss. Außerdem fließen sämtliche Eintrittsgelder in einen großen Topf für Krepelka, ebenso ein Euro von jedem verkauften Bier am Kiosk sowie der Erlös aus einem Puck-Spiel in der Pause. "Eine tolle Aktion", freut sich nicht nur Reichert, der regen Kontakt mit dem Tschechen und dessen Familie hält und schon mehrmals in Murnau war. Auch ESC-Sportvorstand Andreas Kurz bedankt sich bei den Freisinger Verantwortlichen für die tolle Unterstützung.

Aus sportlicher Sicht geht es für die "Hawks" im letzten Spiel der Vorrunde zumindest noch um die Verteidigung von Platz 2. Dieser wäre ihnen selbst bei einer Niederlage nach Verlängerung sicher, denn bei möglicher Punktgleichheit mit Bad Kissingen und Schweinfurt hätten sie angesichts des direkten Vergleiches jeweils die Nase vorn. Doch an einem Sieg der Gäste zweifelt eigentlich niemand.

"Wir wollen natürlich mit einem weiteren Sieg die Vorrunde beenden, uns die Chancen auf Platz 1 aufrechterhalten und uns weiteres Selbstvertrauen für die anstehende Verzahnungsrunde holen", macht Reichert deutlich, dass es bei der Partie in der Weihenstephan Arena nicht um ein Freundschaftsspiel handelt. Er rechnet auch mit "wesentlich mehr Gegenwehr" der im Hinspiel vor fünf Tagen mit 11:2 arg gerupften "Black Bears".

Aufgrund der frühen Abfahrtszeit des Haßfurter Mannschaftsbusses werden vermutlich einige Spieler berufsbedingt fehlen, unter anderem Fabian Vollert und Ilja Kinereisch. Sicher nicht dabei ist zudem der nach drei Disziplinarstrafen gesperrte ESC-Kapitän Christian Dietrich sowie der noch verletzte Pascal Marx. Ob die zuletzt pausierenden Manuel Kurz sowie Phillip Bates wieder an Bord sind, wird sich kurzfristig entscheiden. Sollten die "Hawks" die Vorrunde dennoch als Spitzenreiter beenden (dafür dürfte der ERSC Amberg in Vilshofen sowie gegen Burgau maximal vier Punkte einfahren), hätten sie zum Auftakt der Verzahnungsrunde am Freitag, 19. Januar, eine Auswärtspartie beim Tabellenletzten der Bayernliga, das ist derzeit der EV Moosburg. Als Tabellenzweiter würden sie dagegen mit einem Heimspiel gegen Schongau starten (aktuell Platz 12 in der Bayernliga).

ESC Haßfurt: Martin Hildenbrand, Dietz - Hora, Thebus, Stahl, Marco Hildenbrand, Max Hildenbrand, Bates (?) - Kurz (?), Trübenekr, Lang, Babkovic, Franek, Sramek, Breyer, Hümmer