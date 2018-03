Kreisliga: SV Rapid holt sich den Derbysieg

Der SV Rapid Ebelsbach entschied das Derby gegen den FC Neubrunn für sich, der TV Haßfurt gewann knapp in Königsberg und die SG Eltmann entführte drei Punkte bei Jahn Schweinfurt. Bereits am Samstag entschieden der FC Haßfurt und FT Schweinfurt ihre Heimspiele jeweils deutlich für sich.



Kreisliga Schweinfurt 2

FC Haßfurt -

TSV Prappach 4:0

Die Haßfurter bestimmten das Spiel über weite Strecken und gingen auch durch Berthold in Führung (22.). Prappach ließ dagegen gute Möglichkeiten liegen. Nach dem Wechsel kam der FC gut aus der Kabine und erzielte durch Geiling das 2:0 (56.). Weil Prappach in der Folge aufmachen musste, begrub wiederum Geiling mit dem 3:0 alle Chancen der Gäste (77.). Jalabi sorgte in der 87. Minute für den klaren 4:0-Endstand.



FT Schweinfurt -

FC Sand II 5:0

Die Sander gestalteten die erste Halbzeit offen, Torchancen waren jedoch auf beiden Seiten rar gesät. Nach dem Wechsel war das Spiel dann innerhalb von zehn Minuten entschieden: Schweinfurt ging durch Hahn in Führung (57.), in der 59. Minute besorgte Saal das 2:0. Nach dem 3:0 von Popp (61.) war schon alles gelaufen, doch Herrmann erhöhte in der 67. Minute noch auf 4:0. Nun ergab sich Sand seinem Schicksal und musste in der 71. Minute durch Hahn auch noch das 5:0 einstecken, was sicherlich am Ende zu hoch war.



SV Rapid Ebelsbach -

FC Neubrunn 2:1

Die Ebelsbacher legten im Derby einen Blitzstart hin, denn schon in der 8. Minute war es M. Brix, der das 1:0 markierte. Davon erholten sich die Neubrunner aber sehr schnell - Virnekäs besorgte das 1:1 (32.). In der Folge war aber wieder Ebelsbach am Drücker und stellte noch vor der Pause durch Lediger wieder auf 2:1 (44.). Nach dem Wechsel verlief das Spiel dann völlig ausgeglichen. Neubrunn hatte immer wieder Chancen, doch durch die Gelb-Rote Karte für Virnekäs schwächten sie sich selbst, Ebelsbach brachte den Sieg sicher über die Zeit.



TV Königsberg -

TV Haßfurt 0:1

Die Königsberger hatten wieder einmal einen miserablen Start in die restlichen Spiele. Anders kann man die Niederlage, die jederzeit zu vermeiden war, nicht erklären. Sicherlich taten die TVler alles für einen Sieg - denn man steht mit dem Rücken zur Wand und muss gegen den Abstieg punkten. Haßfurt ging durch einen Treffer von Pöltz in der 26. Minute mit 1:0 in Führung und hielt den Vorsprung bis zur Pause. Nach dem Wechsel spielte dann nur noch Königsberg. Der Druck auf das Tor der "Turner" war jedoch nie groß genug, Königsberg in der Offensive zu ungefährlich. Mit Glück und Geschick rettete sich der TV Haßfurt über die Zeit und nahm die drei Punkte mit nach Hause.



TV Jahn Schweinfurt -

SG Eltmann 1:3

Die Schweinfurter legten einen guten Start hin und gingen auch in der 18. Minute durch einen Treffer von Weber in Führung. Eltmann fing sich jedoch wieder und glich durch Söldner in der 26. Minute aus. Dies war dann auch das Ergebnis zur Pause, obwohl hier schon Eltmann die bessere Mannschaft war. Nach dem Wechsel konnte sich dann Schweinfurt kaum noch aus der eigenen Abwehr befreien - in der 72. Minute war es soweit, Gebhardt gelang das 2:1. Von dem Schock hatte sich der Jahn noch nicht so recht erholt, da stand es durch Preißner schon 3:1 (77.). In der 90. Minute erhielt der Schweinfurter Lang noch die Rote Karte. sp