Kreisklassen: VfR Hermannsberg bleibt oben dran

Die Dampfacher Reserve behielt im Derby der Fußball-Kreisklasse 3 gegen Donnersdorf die Zähler bei sich, Geusfeld und Neuschleichach trennten sich unentschieden.Westheim und Hermannsberg gingen in ihren Heimspielen jeweils als Sieger vom Feld.



Kreisklasse Schweinfurt 3

DJK Dampfach II -

SG Traustadt/Donnersdorf 4:1

In dem kampfbetonten Nachbarschaftsderby ging die DJK durch ein Eigentor von Willner in Führung (9.). Die Gäste wurden stärker und vergaben durch Wolf (22.), Lenhard (28.) und Böhnlein (30.) drei gute Möglichkeiten. In der 50. Minute nutzte die DJK einen Abwehrfehler und ging nach einer Hereingabe von Brandl durch Michael Hau mit 2:0 in Front. Danach kontrollierte Dampfach die Partie und erzielte in der 65. Minute durch einen 25-Meter-Freistoß von Yeniay das 3:0. In der Schlussphase wurde das Spiel noch einmal spannend, als Kieshauer per Elfmeter auf 1:3 verkürzte (77.). Neubauer stellte mit einem Flachschuss aus 18 Metern den alten Abstand und den verdienten 4:1-Endstand her (83.). hd



SC Geusfeld -

SV Neuschleichach 2:2

Die Neuschleichacher legten los wie die Feuerwehr und kamen schon in der 9. Minute durch Schwaten zum 1:0. Davon hatte sich Geusfeld noch nicht so recht erholt, da erhöhte Schwaten per Foulelfmeter auf 2:0 (11.). Geusfeld war nun gefordert und kam prompt durch Müller in der 25. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Nach dem Wechsel war es dann ein völlig ausgeglichenes Spiel, Geusfeld schaffte aber durch einen Elfmeter von Körber in der 57. Minute den Ausgleich. Danach hatten beide Mannschaften immer wieder die Chance auf den Siegtreffer, doch der wollte einfach nicht fallen.



TSV Westheim -

Spfr. Unterhohenried 2:1

Die Unterhohenrieder wurden in Westheim arg überrascht, die Sportfreunde wollten das Spiel wohl im Vorbeigehen mitnehmen. Dies war am Anfang auch der Fall, als Willinger schon in der 18. Minute mit dem 1:0 aufwartete, doch in der 33. Minute war es dann Persch, der seine Chance zum 1:1 nutzte. Nach der Pause war das Spiel immer offen, jeder hätte als Sieger den Platz verlassen können. Neubauer gelang dann das 2:1 (75.), in der Folge verrichteten die Westheimer Schwerstarbeit in der Defensive und erarbeiteten sich so verdientermaßen den knappen Heimsieg.



VfR Hermannsberg -

SC Trossenfurt 4:3

Die Trossenfurter hatten einen Start nach Maß, denn schon in der 1. Minute gelang Brücher die Führung. Danach kam dann Hermannsberg auf und glich in der 8. Minute durch Hofmann aus - Schmitt besorgte in der 38. Minute das 2:1 zur Pause. Nach dem Wechsel erhöhte dann Greul in der 51. Minute auf 3:1, ehe Trossenfurt wieder auf Angriff schaltete und in der 52. Minute durch Brücher zum 3:2 kam. Oppelt gelang in der 86. Minute noch das 3:3. Da Trossenfurts Hoh bereits in der 75. Minute die gelb-rote Karte gesehen hatte, nutzten die Hermannsberger ihre Überzahl in der Schlussphase zur Führung: A. Frank besorgte das späte 4:3 (87.). sp



Kreisklasse Schweinfurt 4

TSV Burgpreppach -

TSV Aidhausen 0:3

Die erste Hälfte stand über weite Strecken im Zeichen der Gäste, die einen Start nach Maß hatten und nach sieben Minuten nach Toren von Hauck und Burger mit 2:0 vorne lagen. Der TSV Burgpreppach tat sich in diesem Abschnitt schwer, zu ihrem Spiel zu finden, was sich jedoch nach Wiederbeginn ändern sollte. Nun zeigten die Hausherren mehr Biss und Druck nach vorne, erarbeiteten sich Möglichkeiten, aber hatten im Abschluss kein Glück. In der 57. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von Engelbrecht zum 3:0 für die Entscheidung.



SC Hesselbach -

SC Maroldsweisach 7:0

Das Ergebnis spricht bereits eine deutliche Sprache. Maroldsweisach hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt, während Hesselbach seine Möglichkeiten an diesem Tag eiskalt nutzte und sieben verschiedene Torschützen hatte. Maroldsweisach hatte auch die eine oder andere Möglichkeit, doch im Abschluss fehlte an diesem Tag ein Knipser. Für Hesselbach trafen F . und R. May, Müller, Härterich, Haub, Heppt und Huennerkopf.



SG Hausen -

SG Ermershausen/Schw. 2:0

Dem Spielverlauf nach hätten die Gäste aus Ermershausen zumindest einen Punkt verdient gehabt. Sie waren jederzeit ebenbürtig und hätten gleich in den Anfangsminuten nach einer dicken Chance in Führung gehen können, scheiterten jedoch am Hausener Schlussmann. Danach entwickelte sich eine spielerisch schwache Auseinandersetzung, zumal die Platzverhältnisse den Spielfluss hemmten und keinen Aufbau zuließen. In der 57. Minute ging Hausen durch ein Eigentor der Gäste in Führung. Als diese zwangsläufig nach dem Rückstand aufmachen mussten, gerieten sie in der 87. Minute in einen Konter, der im 2:0 für Hausen endete. di