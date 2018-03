Kein Sieger im Haßbergderby zwischen Krum und Dampfach

Keinen Sieger hat es gestern im Haßbergderby der Fußball-Bezirksliga Unterfranken Ost gegeben. Die DJK Dampfach (13.) erkämpfte sich ein 1:1 beim FSV Krum (6.). Der TSV Knetzgau (14.) unterlag dem SV Riedenberg (5.) mit 1:4. Spitzenreiter FC Geesdorf ließ auch beim FC Strahlungen (10.) mit 6:0 nichts anbrennen.



TSV Knetzgau -

SV Riedenberg 1:4

Auch wenn der TSV Knetzgau nicht so schlecht gespielt hat, wie es das Ergebnis vermuten lässt, so ist Fußball nach wie vor ein ergebnisorientierter Sport. So machten sich die Knetzgauer frohen Mutes an dieses Spiel, lagen aber schon nach acht Minuten mit 0:2 im Rückstand. Beim 0:1 (5.) schob der Riedenberger Lukas Hergenröther den Ball aus zwölf Metern an Matthias Oppermann vorbei ins Knetzgauer Gehäuse, drei Minuten später setzte Christoph Dorn einen Kopfball aus sechs Metern in die TSV-Maschen. Immerhin schaffte Knetzgau den Anschluss, und zwar mit einem aus 18 Metern direkt verwandelten Freistoß. Alexander Barth hatte genau Maß genommen, und der Riedenberger Torhüter kam einen Tick zu spät. Die weiteren beiden Treffer blieben wiederum den Gästen vorbehalten, und da hielt sich Kevin Lormehs zweimal schadlos (71./77.). Es ist nicht so, dass sich die Knetzgauer ihrem Schicksal ergeben wollten. Ganz im Gegenteil: Sie waren spielerisch keinen Deut schlechter als die Gegner, ließen auch immer wieder den Ball laufen und versuchten, das Spiel breit zu machen und dadurch reichlich Raum zu gewinnen. Zweimal waren die Angreifer durch, doch zweimal wurden sie "vielleicht nicht ganz regelkonform" von den Gegnern vom Ball getrennt, meinte TSV-Spielleiter Alexander Hamburger. Doch spielentscheidend waren diese Situationen nicht. Eher war es das Schusspech, das den Knetzgauern an den Fußballschuhen klebte: Sowohl Spielertrainer Matthias Strätz (36.) als auch Johannes Schwinn (58.) trafen das Aluminium, was auf der Gegenseite auch Lukas Hergenröther (19.) schaffte.

TSV Knetzgau: Oppermann - Lindner, Mühlfelder, Schwinn,Strätz, Warmuth, Barth (73. Baranowski), Zangl, Frison (72. Gocker), Schenk / SR: Gratzke (Neukenroth) / Zuschauer: 100 / Tore: 0:1 Hergenröther (5.), 0:2 Dorn (8.), 1:2 Barth (55.), 1:3 Lormehs (71.), 1:4 Lormehs (77.)

FSV Krum -

DJK Dampfach 1:1

Was die Akteure des FSV Krum und der DJK Dampfach auf dem Fußballplatz in Krum den Zuschauern boten, "das hatte mit Bezirksliga-Fußball nicht wirklich viel zu tun", sagte FSV-Trainer Tobias Burger. Zum einen war das den Bodenverhältnissen geschuldet. Den Platz hatte Abteilungsleiter Marco Schorr zwar noch gewalzt, um die Reparaturspuren nach dem Vandalismus einigermaßen in den Griff zu bekommen. "Der Platz war schon sehr holprig, nur hätten die Zuschauer nach der ersten Halbzeit ihr Eintrittsgeld zurückbekommen müssen", so Burgers Urteil über das Geschehen auf dem Platz.

Das setzte gleich mit einem Aufreger ein. Im FSV-Strafraum räumte ein Abwehrspieler den Dampfacher Angreifer Stefan Greb ab,beim unstrittigen Strafstoß blieb Florian Weinmann im FSV-Tor Sieger über Patrick Winter und lenkte den Ball zur Ecke. Als dieser Eckball reinsegelte, freute sich das DJK-Urgestein Paul Tudor darüber, am langen Pfosten mutterseelenallein stehen zu dürfen - und schon führte die DJK auf des Gegners Platz. In der Halbzeit stellte Burger sein Team leicht um. Jonas Schmitt und Ramon Räth kamen rein, und schon war wesentlich mehr Schwung in der Partie.

Der FSV beherrschte das Geschehen, lud aber durch Fehlpässe die Gäste immer wieder zu gefährlichen Kontern ein. In der 59. Min. hieß es 1:1 durch einen Treffer von Felix Hart. Unschön wurde es in der 81. Min: der schon verwarnte Max Witchen (FSV) leistete sich ein taktisches Foul am Dampfacher Lois Jilke, der darauhin Witchen zu Boden stieß: Gelb-Rot für Witchen, Rot für Jilke. "Es war ein emotionales und aufregendes Derby vor großer Kulisse bei schönem Wetter, fußballerisch war es allerdings nicht der Knaller", so die Bilanz Burgers.



FSV Krum: Weinmann - Fösel, Bujtor, Hart, Ma. Witchen, Glöckner, Lommel (46. J. Schmitt), Durst (46. Räth), Vogel, Stößlein, Rippstein (77. Pasquot) / DJK Dampfach: Schulze-Happe - Sahlender, Geßendörfer, Tudor,Schleicher, Riedelmeier, A. Jilke, Winter (61. L. Jilke), Greb, Wagner (64.Yücetag), Hau (76. Reich) / SR: Ehwald (Geldersheim) / Zuschauer: 270 / Tore: 0:1 Tudor (8.),1:1 Hart (59.) / Gelb-Rote Karte: Witchen (81., FSV, wiederholtes Foulspiel) / Rote Karte: L. Jilke (81., DJK, Tätlichkeit)