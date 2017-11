Julian Thierstein nordbayerischer Vizemeister

In seinem letzten Jahr in dieser Altersklasse hat sich der Sander einiges vorgenommen. Eine schwere Handverletzung, erlitten bei einem Turnier Mitte des Jahres, könnte ihm aber einen Strich durch die Rechnung machen. Trotzdem fuhr er als klarer Favorit zur Bezirkseinzelmeisterschaft nach Aschaffenburg. Allerdings war die Beteiligung mit insgesamt 27 Startern sehr gering. Deshalb hatte Thierstein auch nur einen einzigen Kampf zu bewältigen. Gegen Heidemann aus Höchberg erzielte er bereits mit seiner ersten Aktion, einem Innenschenkelwurf (Uchi Mata), eine mittlere Wertung und beendete anschließend mit einem Schulterwurf (Seoi Nage), den Kampf.



Der Gegner nutzt eine Unachtsamkeit

Bei den nordbayerischen Titelkämpfen in Hof war die Konkurrenz mit zehn Startern deutlich stärker. Julian Thierstein hatte einen Sahnetag erwischt und fand sich nach souveränen Siegen im Finale wieder. Hier traf er auf den Topfavoriten Bischoff aus Ansbach. Eine kleine Unachtsamkeit im Griffkampf nutzte Bischoff nach ausgeglichenem Verlauf und sicherte sich damit vorzeitig den Titel des nordbayerischen Meisters. Julian Thierstein erkämpfte sich mit der Vizemeisterschaft aber eine gute Ausgangsposition für die Landesmeisterschaften in Eichstätt.