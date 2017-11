Judoka lernen vom Vizeweltmeister Tölzer

Bronzemedaille bei Olympia 2012, zweifacher Vizeweltmeister, Europameister und 21-facher deutscher Einzelmeister - die Liste der Wettkampf-erfolge von Andreas Tölzer ist äußerst beeindruckend. Dieser Ausnahmeathlet, der inzwischen ins Trainerfach gewechselt ist, war zu Gast bei der Judo-Abteilung der SG Eltmann. Einen ganzen Tag lang zeigte er in vier anspruchsvollen Trainingseinheiten sein Können und seine Spezialtechniken.



Die gut 60 Teilnehmer, die sich zum Lehrgang mit Andreas Tölzer in der Georg-Schäfer-Halle einfanden, waren begeistert von seinem Technikrepertoire, das er anschaulich zum Besten gab. Der Vormittag war gefüllt mit Standtechniken, vorzugsweise mit dem Vorbereiten über die Griffkampfsituation und dem Herstellen und Nutzen von sinnvollen und geeigneten Situationen für die anschließenden Wurftechniken.



Im Bodenkampf gefürchtet

Deutlich wurde aber auch, dass Tölzer, als exzellenter und zu seiner aktiven Zeit durchaus auch gefürchteter Bodenkämpfer die Standsituationen in erster Linie als Übergang in die Bodenlage nutzte. Der Bodenkampf war dann auch das beherrschende Thema am Nachmittag. Hier zeigte Tölzer seine nach ihm benannte Umdreh- und Festhaltetechnik, die ihn zu seiner aktiven Zeit berühmt und gefürchtet gemacht hatte.



Am Ende des Tages erhielt Tölzer noch ein Gastgeschenk vom Abteilungsleiter der SGE-Judoabteilung überreicht. Edgar Riedl bedankte sich beim Referenten für sein Kommen und seine kompetente Trainingsgestaltung. Tölzer lobte die Aufmerksamkeit und den Trainingsfleiß der Teilnehmer aus dem gesamten nordbayerischen Raum.