Johannes Fischer hört im Sommer beim TVE auf

Der 31-jährige beendet im kommenden Sommer seine Tätigkeit als Spielertrainer. Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten in der Bezirksliga folgte ein "Seuchenjahr", das im Frühfahr 2017 den Abstieg in die Kreisliga zur Folge hatte. Danach schafften es Spieler, Trainer und Verein, sich mit einer jungen und talentierten Mannschaft in der Kreisliga zu stabilisieren. "Nach dieser turbulenten Zeit brauche ich jetzt eine Auszeit aus dem Trainerbusiness. Außerdem denke ich, dass nach vier Jahren das Zepter weitergegeben werden sollte und Impulse durch einen neuen Trainer her müssen", sagte der scheidende Trainer.