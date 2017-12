Johanna Zeitler fährt zuversichtlich zur EM

Die Titelkämpfe des Verbands Wako werden in der mazedonische Hauptstadt Skopje vom 2. bis 10. September ausgetragen. Bei diesem Wettkampf dürfen pro Gewichtsklasse und pro Land immer nur zwei Sportler antreten. Als Qualifikation zählen jeweils die deutsche Meisterschaft und die German Open sowie die Lehrgänge der Nationalmannschaft.



Bei dieser Wako-Europameisterschaft werden insgesamt über 2700 Sportler aus 48 Nationen erwartet. Die Wako steht kurz vor der Aufnahme in den Deutschen Olympischen Sportbund und international die Aufnahme durch das Internationale Olympische Komitee.



Johanna Zeitler ist mitten in den Vorbereitungen und trainiert so gut wie jeden Tag. Ihre Chancen auf eine gute Platzierung stehen so gut wie nie zuvor. Wenn sie ihre Nerven im Griff hat und sich durch ihre persönlichen Erwartungen nicht selber Druck macht, hat sie gute Aussichten auf einen Medaillenplatz. Ihre Stärken sind die gute Beintechnik und der absolute Kampfgeist - Aufgeben ist für sie ein Fremdwort. Die frischgebackene Abiturientin wird Ebern und die deutschen Farben mit Stolz vertreten.



Darius Strätz muss passen

Coach Jürgen Schorn ist auf alle Fälle sehr zuversichtlich. Einziger Wermutstropfen für Schorn und das Eberner Team ist, dass der ebenfalls qualifizierte Darius Strätz nicht mit von der Partie sein wird. Bedingt durch einen extremen Wachstumsschub innerhalb eines Jahres traten immer wieder gesundheitliche Probleme bei ihm auf, so dass er auf ärztlichen Rat bei dieser Europameisterschaft nicht starten wird.