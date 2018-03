1 / 1

Drei Scorerpunkte braucht Jakub Sramek (vorne) noch, um die "100" in den Pflichtspielen vollzumachen. Vielleicht erreicht der Tscheche an seinem 25. Geburtstag am Sonntag im Derby gegen Schweinfurt diese ESC-interne Topmarke. Bei seinen bislang 28 Einsätzen in Vor- und Verzahnungsrunde erzielte Sramek 52 Treffer und gab zudem 45 Beihilfen.