Haßfurter übertreffen die Erwartungen

Mit insgesamt 52 Punkten (im Schnitt 2,36 pro Spiel), 146 Treffern (6,64), den meisten in der Landesliga Gruppe 1, haben die Haßfurter "Hawks" die Erwartungen in der Vorrunde der Eishockey-Landesliga weit übertroffen. "Das hätte vor der Saison keiner geglaubt. Es ist einfach toll", zieht Martin Reichert wenige Tage vor dem Beginn der Aufstiegs- beziehungsweise Verzahnungsrunde ein überaus positives Fazit angesichts der erfolgreichen Monate.

"Und dies alles nach den Vorkommnissen gerade zu Beginn der Runde", erinnert er an die nicht einfache Zeit, nachdem Petr Krepelka am 15. Oktober 2017 beim ersten Auswärtsspiel in Freising einen Wirbelbruch erlitt. Zwei Tage zuvor erzielte der Tscheche beim Heimsieg im Derby gegen die Kissinger "Wölfe" noch zwei Tore und verbuchte vier Beihilfen. Doch die Mannschaft hat sich trotz des Schocks schnell wieder gefangen und eilte weiter von Sieg zu Sieg.

Erst gegen den ERSC Amberg gingen die Kreisstädter am neunten Spieltag erstmals ganz leer aus. Die Anzahl der Erfolge überwog am Ende allerdings bei weitem. In 16 der insgesamt 22 Partien holten sich die Haßfurter jeweils alle drei Punkte, einmal entschieden sie die Verlängerung für sich (8:7 gegen Burgau), zwei Mal verloren sie die "Overtime" (3:4 gegen Schweinfurt, 4:3 in Amberg) und nur drei Mal gingen die "Hawks" ganz leer aus - bei durchschnittlich 15,36 Strafminuten. Und noch eine interessante Zahl: Nur nach 16 der insgesamt 66 Drittel hatten sie das Nachsehen - daneben gab es zwölf Unentschieden sowie 38 Erfolge.



Fast immer Topleistungen

Auch angesichts der Punkteverteilung - 27 vor heimischen Fans, 25 auswärts - ist der Falken-Dompteur voll des Lobes für seine Überraschungsmannschaft. "Wir haben einfach immer unser Spiel gemacht. Nur zwei Mal, bei unseren deutlichen Niederlagen in Königsbrunn und in Dingolfing, haben wir nicht unsere Leistung gebracht, war ich nicht zufrieden. Dafür", weist Reichert auf positive Beispiele hin, "haben wir über unsere Leistung hinweg gespielt." Vor allem bei der knappen 4:3-Verlängerungsniederlage beim ERSC Amberg hätten viele wichtige Akteure gefehlt.

Fleißigste Scorer im Team waren in den letzten Monaten nicht ganz überraschend Jakub Sramek, dem in 19 Partien 36 Tore und 34 Beihilfen gelangen, sowie Michal Babkovic (30/28) und David Franek (12/25). Der effektivste Verteidiger ist Daniel Hora, der in nur zehn Partien 23 Punkte (6 Tore) beisteuerte.

Nun beginnt am Freitag die zweite Saisonhälfte, vor der alles wieder auf null gestellt wird. Ihre erste von 14 Partien bestreiten die "Hawks" am Freitagabend gegen den Bayernligisten EC Pfaffenhofen (19.30 Uhr), der am letzten Spieltag in Landsberg eine 1:7-Pleite kassierte und noch auf Rang 12 zurückfiel. Und am kommenden Sonntag treffen die Haßfurter dann zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen im Schweinfurter "Icedome" auf die "Mighty Dogs".

Martin Reichert freut sich auf die Wochen und kündigte schon im Vorfeld hochmotivierte "Hawks" an. "Wir versuchen auch in dieser Runde, jedes Spiel zu gewinnen." Die Partien gegen Amberg, Schweinfurt, Bad Kissingen, Königsbrunn, Buchloe, Pfaffenhofen und Moosburg lassen auf "spannende und packende Spiele" hoffen. "Letztendlich das, was wir uns für unsere Zuschauer gewünscht haben." Ein möglicher Bayernligaaufstieg - dazu wäre mindestens Platz 3 notwendig - sei aber noch kein Thema. Die Betonung liegt dahingehend aber auf dem Wörtchen "noch".

Der Haßfurter Spielplan in der Aufstiegsrunde

Freitag, 19. Januar ESC Haßfurt - EC Pfaffenhofen

Sonntag, 21. Januar ERV Schweinfurt - ESC Haßfurt

Freitag, 26. Januar ESC Haßfurt - EV Moosburg

Sonntag, 28. Januar ESV Buchloe - ESC Haßfurt

Freitag, 2. Februar EHC Königsbrunn - ESC Haßfurt

Sonntag, 4. Februar ESC Haßfurt - EC Bad Kissingen

Freitag, 9. Februar ESC Haßfurt - ERSC Amberg

Freitag, 16. Februar EC Bad Kissingen - ESC Haßfurt

Sonntag, 18. Februar ESC Haßfurt - EHC Königsbrunn

Freitag, 23. Februar ESC Haßfurt - ESV Buchloe

Sonntag, 25. Februar EV Moosburg - ESC Haßfurt

Freitag, 2. März EC Pfaffenhofen - ESC Haßfurt

Sonntag, 4. März ESC Haßfurt - ERV Schweinfurt

Sonntag, 11. März ERSC Amberg - ESC Haßfurt