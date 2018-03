Handball: TV Ebern muss die Fehler abstellen

Die Handballer des TV Ebern empfangen am Samstag, 18 Uhr, den TV Gefrees. Das Spiel gegen den Tabellenfünften aus Ostoberfranken ist zugleich das vorletzte Heimspiel für das Eberner Bezirksoberligateam.



Bezirksoberliga Oberfranken

TV Ebern - TV Gefrees

Als Gast stellt sich mit den Gefreesern zwar nominell ein Aufsteiger in der Eberner Halle vor, doch bewiesen die Spieler von Coach Hermanek in der bisherigen Saison, dass sie qualitativ doch mehr zu bieten haben. Vor allem zu Hause ist der TVG ein unangenehmer Gegner und schlug nicht nur zuletzt den HC Bamberg, sondern gewann auch das Hinspiel gegen Ebern.



Auch wenn Gefrees mit Baier für den Rest der Saison auf seinen verletzten Spielmacher verzichten muss, verfügen sie mit Beck und Link über zweikampfstarke Rückraumspieler, die nicht ins Laufen kommen dürfen. Auch die rechte Seite ist mit zwei Linkshändern torgefährlich besetzt. Zudem wartet mit Flatley einer der besten Keeper der Liga auf die Eberner Schützen.



Der TV Ebern will versuchen, die Auswärtsschlappe der vergangenen Woche vergessen zu machen und sich zu Hause wieder in stärkerer Form zu präsentieren. Der TVE produzierte zu viele Fehler und vergebene Wurfchancen zuletzt beim Auftritt in Bamberg. Hinzu kamen eklatante Mängel in der Abwehr. Dafür muss der gesamte Deckungsverbund wieder besser verschieben, um Eins-gegen-eins-Duelle gegen körperlich stärkere Gegner zu vermeiden. Gelingen kann dies über eine bessere Beinarbeit und mehr Entschlossenheit im Zweikampf.



Gelingt es den Ebernern, wieder Torgefahr von mehreren Positionen auszustrahlen und gleichzeitig den eigenen Abwehrriegel zu festigen, besteht die Chance, etwas Zählbares mitzunehmen - allerdings war man in dieser Saison nur erfolgreich, wenn sich die Gegentore in Grenzen hielten.



Ferner: TV Ebern II - HG Hut/Ahorn II (Bezirksklasse Ofr. West 14 Uhr); TV Ebern - HG Hut Ahorn (männl. A-Jugend Nord 16 Uhr) di